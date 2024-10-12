Прошло двадцать пять лет с тех пор, как Nvidia выпустила версию GeForce256 SDR, за которой позже последовала GeForce256 с DDR SDRAM на борту.

Хотя более ранние GPU включали некоторую меру дополнительных возможностей обработки на борту, именно GeForce256 принес возможности аппаратного преобразования и освещения в потребительские GPU. Это позволило видеокарте снять часть нагрузки по настройке геометрии и расчетам освещения вершин с ЦП - важный шаг вперед, когда все еще использовали одноядерные процессоры, и в основном на частотах ниже 1 ГГц.

Такие игры, как Quake III Arena, Drakan: Order of the Flame, Homeworld и Giants: Citizen Kabuto, были одними из первых, в которых использовалось интегрированная обработка геометрии и освещения на GeForce256 и это действительно могло изменить правила игры для пользователей более медленных ЦП того времени. Хотя быстрый ЦП мог более чем компенсировать отсутствие такого оборудования, быстрые ЦП того времени могли быть невероятно дорогими.

У NVIDIA есть собственный пост в блоге, в котором она вспоминает достижения GeForce256, если вы хотите его прочитать. Хотя NVIDIA может быть синонимом "ИИ" и получать большую часть своей прибыли в центрах обработки данных в наши дни, компания не забыла о своих истоках, и мрачные прогнозы относительно будущего игровых графических процессоров в Nvidia вероятно сильно преувеличены.