То, что вы видите на фотографиях, реально: это крошечный мини-ПК, мало чем отличающийся от тех, что вы покупаете на Minisforum, Beelink или Geekom, за исключением того, что он также раскладывается в механическую клавиатуру. Есть крошечный встроенный трекпад, и хотя номинальный предел мощности процессора Ryzen APU внутри составляет всего 15 Вт, производитель по-видимому позволит вам разблокировать его до 50 Вт, что должно радикально улучшить производительность.

Производителем является Shanghai Shoujie Technology Co. Несмотря на название, Lunar похоже происходит из подразделения этой компании, которое базируется в Гонконге.

Цена трех самых дешевых моделей, которые поставляются с 16 ГБ памяти LPDDR5X и 512 ГБ NVMe SSD составляет 579 долларов. Цена неплохая, но помните - это в основном те же характеристики, что и у оригинальной ROG Ally, и эта машина поставляется со встроенными игровыми элементами управления, динамиками и экраном 120 Гц 1080p менее чем на 100 долларов дороже.

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Это не значит, что у Lunar нет никаких собственных преимуществ. Это устройство можно приобрести с объемом памяти до 1 ТБ и 32 ГБ оперативной памяти, что больше, чем у ROG Ally X. У Lunar также гораздо больше внешних подключений, чем у игровых карманных компьютеров, с парой портов USB Type-C и портом USB Type-A. Один из портов Type-C судя по всему даже USB4. Слота для карты памяти нет, но встроенная батарея имеет емкость 59 Вт·ч, что ставит ее между 40-Вт·ч Ally и 80-Вт·ч Ally X.





Если вас интересует складная механическая клавиатура карманного размера с восьмиядерным Ryzen SoC внутри, перейдите на страницу Lunar на kickstarter, чтобы сделать заказ. Компания заявляет, что первые устройства будут отправлены заграничным покупателям в январе.