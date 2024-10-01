Поставщики могут называть свои адаптеры "Wi-Fi 7", даже если они не поддерживают все новые функции, представленные в последнем стандарте беспроводной связи.

Основной метод с помощью которого Wi-Fi 7 достигает более высоких скоростей передачи данных, заключается в использовании более широких диапазонов частот. Этот простой трюк позволяет передавать гораздо больше данных одновременно, но очевидно, адаптер Wi-Fi должен поддерживать эту функцию. Realtek и Intel два крупнейших поставщика адаптеров Wi-Fi, продают контроллеры Wi-Fi 7 начального уровня, которые не поддерживают более широкие каналы 320 МГц, предлагаемые новым стандартом.

MSI по-видимому следит за тем, чтобы использовать адаптеры Wi-Fi 7, которые поддерживают более широкие каналы 320 МГц в своих материнских платах AMD X870. Как указывает тайваньский сайт Uniko's Hardware, компания приводит примеры своих конкурентов - будущих материнских плат, которые оснащены "Wi-Fi 7", но не поддерживают широкие каналы. Это делает их заявление о "Wi-Fi 7" немного неубедительным, как и порты "HDMI 2.1", которые не поддерживают сигналы FRL.

Конечно, тот же сайт также указывает, что ASUS может быть единственным поставщиком, предлагающим платы со скоростью передачи данных Wi-Fi 7 - 6,5 Гбит/с, достигаемой за счет поддержки "STR" или функции "одновременной передачи и приема". STR - это новинка в Wi-Fi 7, и она позволяет многоканальным адаптерам передавать и принимать данные по отдельным каналам одновременно.

На самом деле урок здесь в том, что стандартизация Wi-Fi на самом деле не является чем-то большим, и если вы обеспокоены производительностью вашей беспроводной сети, вам следует обязательно обратить внимание на конкретные функции, поддерживаемые вашими устройствами Wi-Fi.