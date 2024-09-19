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Niko4123
Microsoft раскрыла дату релиза Windows 11 24H2
Обновление должно быть готово всего через несколько недель.

Обновление 24H2 для Windows 11 было выпущено около трех месяцев назад - по крайней мере, для ноутбуков с процессором ARM и отметкой "Copilot Plus". Однако конкретной даты выпуска обновления, ориентированного на эти функции ИИ, не было. Тем более, что Microsoft также запретила обновление из программы предварительного просмотра, и задержка графика была вероятной. Однако теперь разработчики несколько скрытно назвали конкретную дату, когда должна быть выпущена Windows 11 24H2.

Эту заметку можно найти в сообщении блога под названием "Улучшенная безопасность данных с помощью Windows и Microsoft Copilot", в котором в первую очередь указываются предстоящие изменения в пользовательском интерфейсе и мерах предосторожности по защите данных. В частности Microsoft пишет здесь о "переходе на приложение Microsoft 365 как точку входа для Microsoft Copilot", что сопровождается ежегодным выпуском обновления функций Windows 11 - другое название обновления 24H2.

С 24 сентября 2024 года пользователи Windows должны иметь возможность установить его, если захотят, и таким образом получить доступ к новым функциям 24H2. Релиз для всех пользователей произойдет в рамках ежемесячного дня исправлений. С 8 октября 2024 года наступит очередь "всех поддерживаемых версий Windows 11".

#windows 11
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