Мы все еще ждем официальных спецификаций, но на изображении выше показан корпус, который FEVM может использовать для своего новейшего мини-ПК. Это корпус объемом 4 литра, так что он не совсем мини и находится где-то между мини-ПК и ПК SFF m-ITX. При этом если один из вариантов будет оснащен RTX 4090M, потребуется серьезное охлаждение, чтобы дополнительное пространство не пропало даром.

Похоже, что базовая модель может быть barebone-системой и будет иметь какой-то процессор Intel, вероятно на основе настольного сокета LGA-1700. Мы также можем увидеть вариант GeForce RTX 4060M или Radeon RX 6600M, так как это похоже два самых популярных мобильных графических процессора для этих небольших систем в последнее время. Оглядываясь на предыдущий мини-ПК FN60G от FEVM, мы также должны увидеть поддержку накопителей PCIe 4.0 M.2 и как минимум 2 слота DDR5 SO-DIMM.

Одна из причин по которой мы верим в то, что новый мини-ПК от FEVM будет иметь RTX 4090M, заключается в размере корпуса. Новый 4-литровый корпус оставляет достаточно места для улучшенного охлаждения, которое потребуется, чтобы уберечь 4090M от теплового дросселирования. Предыдущая модель FN60G с GeForce RTX 4060M имела корпус объемом всего 2,5 литра, так что это вполне логично.