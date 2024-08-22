NVIDIA опубликовала сообщение в блоге, в котором объявила о партнерстве с MediaTek для создания новых чипов масштабирования дисплея, которые интегрируют "полный набор технологий NVIDIA G-SYNC".

G-SYNC предлагает множество преимуществ по сравнению с типичным дисплеем FreeSync. Наиболее очевидным является то, что технология NVIDIA будет синхронизироваться вплоть до 1 Гц, в то время как FreeSync обычно выдает около 40-48 Гц, что означает, что если вы опустите эту частоту кадров ниже, монитор должен включить "Компенсацию низкой частоты кадров", что может привести к дополнительным проблемам с синхронизацией кадров.

Однако безусловно самая важная функция G-SYNC - это Variable Overdrive. Не вдаваясь слишком глубоко, ЖК-панелям требуется технология под названием "overdrive" для достижения быстрого времени отклика. Импульс напряжения для overdrive должен быть тщательно откалиброван, чтобы соответствовать частоте обновления дисплея, в противном случае вы получите неприятные артефакты, вызываемые превышением напряжения. Variable Overdrive регулирует импульс overdrive, чтобы соответствовать частоте обновления динамически, на лету. Есть некоторые дисплеи FreeSync, которые могут это делать, но большинство из них стоят так же дорого, как мониторы G-SYNC.

Пожалуй, самая захватывающая новая функция, появляющаяся в этих дисплеях, - это G-SYNC Pulsar. G-SYNC Pulsar сочетает стробирование дисплея для улучшения четкости движения с переменной частотой обновления. Как ЖК-дисплеи, так и OLED дисплеи по своей природе страдают от размытия движения, и для смягчения этого необходимо стробирование, подобное ЭЛТ. G-SYNC Pulsar все еще имеет свои ограничения, но это по сути главная опора игровой технологии отображения для динамичных игр.

Тем не менее первые три дисплея, которые должны быть выпущены, не будут бюджетными. ASUS ROG Swift 360 Гц PG27AQNR, Acer Predator XB273U F5 и AOC AGON PRO AG276QSG2, как говорят, имеют схожие характеристики, включая разрешение 2560×1440, частоту обновления 360 Гц и поддержку HDR.