Инструмент мониторинга дарквеба от Google не нов, но раньше он был доступен только подписчикам Google One, стоимость которого составляет от 1,99 до 149,99 долларов в месяц, в зависимости от уровня. Однако теперь он доступен любому, у кого есть учетная запись Google, что делает его бесплатным (и удобным) инструментом.

Если у вас есть учетная запись Google, все, что вам нужно сделать, это посетить страницу Google "Результаты о вас" и нажать кнопку "Начать". Вам будет предложено предоставить некоторую личную информацию, такую как ваше полное имя, адрес и электронную почту, и вы можете ввести несколько записей для каждой категории.

реклама "Когда вы добавили свою контактную информацию в настройки, мы проверим, отображается ли эта информация в результатах поиска. Новые результаты о вас появятся в разделе "Результаты для проверки", где вы можете сделать запросы на удаление. Вы также можете запросите удаление результатов, которые вы видите в поиске Google, выбрав "Удалить результат" на значке меню рядом с любым результатом, который включает вашу контактную информацию", - объясняет Google.

Компания обещает, что использует предоставленные данные только для отслеживания совпадений в даркнете и заявляет, что они не передаются и не используются каким-либо образом для персонализации вас в своих продуктах. Другими словами, Google не использует данные для персонализированной рекламы или чего-либо в этом роде.

Если вы передумаете впоследствии, вы всегда можете вернуться на страницу "Результаты о вас" и удалить любую информацию, которую вы больше не хотите отслеживать.