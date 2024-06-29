PCB01 от SK hynix - это молниеносный накопитель PCIe 5.0, оснащенный совершенно новой технологией контроллера.

SK hynix заявляет, что PCB01 - это "твердотельный продукт с лучшими в отрасли характеристиками для ПК с искусственным интеллектом на устройствах". Компания говорит о том, что чрезвычайно высокая пропускная способность хранилища, предлагаемая PCB01, позволяет приложениям загружать большие модели искусственного интеллекта буквально за одну секунду. Это связано с тем, что PCB01 способен обеспечивать скорость передачи данных до 14 ГБ/сек при чтении и 12 ГБ/сек при записи, по словам производителя.

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С такими скоростями вы действительно можете вставить большую модель, такую как SDXL, в оперативную память вашей системы за одну секунду. Даже такие массивные языковые модели, как Llama 2-70B объемом около 130 ГБ, загружаются за время необходимое вам, чтобы сделать глоток кофе. В этом смысле это действительно твердотельные накопители, созданные для ПК с искусственным интеллектом, хотя мы подозреваем, что подавляющее большинство покупателей вместо этого оценят возможность перемещения больших файлов, таких как захват видео 8K или установки игр.