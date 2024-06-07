Компания также показала новую концепцию корпуса под названием "Project Alpha" с некоторыми интересными функциями.

Верхнее и приведенное ниже изображения представляют собой одно и то же: память DDR5 в новом форм-факторе CAMM2, установленная в настольной системе и разогнанная по максимуму. G.SKILL пришлось применить охлаждающий вентилятор к оперативной памяти, чтобы поддерживать ее стабильность, но при этом ей удалось достичь скорости 7800 МТ/с с задержкой CAS в 38 циклов. И это станет хорошим предзнаменованием для CAMM2, если ранние модули смогут достичь таких скоростей.

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Используя более знакомые модули DIMM DDR5 в машине с Core i9-14900K, G.SKILL добился скорости 9000 MT/с с той же задержкой CAS в 38 циклов. Это дает пропускную способность 144 ГБ/с.

Однако это была не самая высокая скорость, достигнутая G.SKILL на Computex. Используя процессор AMD Ryzen 5 8500G, компания достигла скорости передачи данных 10600 МТ/с с использованием пары модулей DIMM DDR5 емкостью 16 ГБ. Хотя задержка CAS составляет 56 циклов, скорость передачи данных обеспечивает пиковую пропускную способность 169,6 ГБ в секунду.

Наконец система AMD Threadripper обеспечивает потрясающую скорость памяти. Машина на базе Threadripper 7960X с установленными модулями DDR5 RDIMM емкостью 96 ГБ, обеспечивает скорость передачи данных 8000 МТ/с с задержкой CAS всего 38 циклов - невероятный результат, учитывая, что этим машинам требуется регистровая память. Благодаря четырехканальной памяти эта машина обеспечивает пропускную способность 256 ГБ/сек.

Память была не единственной вещью, которую G.SKILL демонстрировала на своем стенде Computex. Компания также показала новую концепцию корпуса под названием "Project Alpha" с некоторыми интересными функциями. Он поддерживает материнские платы ATX, а также материнские платы BTF с разъемами сзади (например Maingear Zero), а также поддерживает тройные 360-мм радиаторы.