Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123
Новая видеокарта MSI GeForce RTX 4090 Suprim Fuzion с жидкостным охлаждением
Она имеет ширину на 4,5 слота.

"Философию лежащую в основе этой конструкции можно охарактеризовать как "от старого, к новому", поскольку эта новейшая технология жидкостного охлаждения объединяет всё в компактное комплексное решение без необходимости использования громоздкого внешнего радиатора. "Он оснащен специальной печатной платой, гибридной системой жидкостного охлаждения, кожухом с воздушным охлаждением и вентилятором, что обеспечивает прирост производительности на 15% по сравнению с традиционной технологией воздушного охлаждения", объясняет MSI.

реклама

MSI также сообщает, что ее графический процессор имеет на 90% более короткие трубки по сравнению с традиционными системами жидкостного охлаждения (предположительно теми, которые используют внешний радиатор и насос). Неотъемлемым преимуществом охлаждения кулера AIO является герметичный корпус, который "устраняет необходимость замены системы охлаждения и текущего обслуживания".

Другие особенности включают в себя низкопрофильную конструкцию насоса, обеспечивающую больший зазор для воздушного потока, лопасти вентилятора с канавками для подавления вибраций и шума вентилятора, медное основание с микрорёбрами, помогающее охлаждать память и графический процессор, более плотные ребра в секции охлаждения (в MSI утверждают, что некоторые ребра приварены к поверхности плоской трубки для лучшего теплообмена).

MSI имеет ширину в 4,5 слота. Фактически это означает, что это кулер с 5 слотами, поскольку занятие половины слота расширения делает его непригодным для использования других карт расширения, будь то звуковая карта, проводные и беспроводные сетевые карты, карта захвата или что-то еще.


#msi #rtx 4090 suprim fuzion
+
Написать комментарий (0)
MSI готовит гигантскую 4.5-слотовую карту RTX 4090 SUPRIM FUZION с жидкостным охлаждением
На Computex заметили 4,5-слотовую GeForce RTX 4090 от MSI с гибридным моноблочным охлаждением
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России разработали двигатель для БПЛА, который на 30 % дешевле аналогов
5
Магнитные накопители возвращаются и уже начали теснить HDD на рынке облачных услуг и хранения данных
8
ТПП Германии: Экономика страны находится в стагнации, которая продлится еще год
+
Patterns: Искусственный интеллект переходит от простых ошибок к "осознанному" обману и манипуляциям
+
Microsoft выпустила «лёгкую» версию Windows 11, но не рекомендует использовать её для запуска игр
2
У покупателей базовой версии электромобиля Xiaomi SU7 отныне не будет выбора по марке производителя тяговой батареи
+
РЖД, КАМАЗ и другие отраслевые гиганты не отказались от SAP из-за отсутствия достойной отечественной альтернативы
1
EnerVenue разрабатывает усовершенствованные никель-водородные батареи со сроком службы 30 000 циклов
1
Илон Маск вновь выразил свою обеспокоенность по поводу стремительного развития ИИ
+
Очередной инцидент с Tesla, чуть не столкнувшейся с поездом, вызывает опасения по поводу автопилота
2
Росатом: разрабатываемый в России плазменный ракетный двигатель позволит усилить позиции в космосе
+
Заказчики бегут от китайских производителей чипов к UMC из-за роста пошлин в США
+
Народный Core i5-12400F отстал от Ryzen 5 7500F и Core i5-12600KF в играх всего на 3-5%
13
В новом отчете НАСА освещаются экономически выгодные решения для устранения космического мусора
+
Российские истребители Су-30СМ2 получили новую ракету Р-37М, сбивающую цели на расстоянии до 300 км
+
В Германии из-за избытка солнечных панелей упали цены на электричество
2
Копирующая «Героев Меча и Магии» стратегия Songs of Conquest разошлась тиражом 500 тыс. копий — четыре DLC уже в планах
1
Нейросеть Suno AI 3.5 для создания песен и музыки получит новые функции
1
Samsung готовится выпустить бета-версию Wear OS 5 для часов Galaxy Watch
1
Запуск смартфона Xiaomi 14 CIVI назначен на 12 июня 2024 года
+

Популярные статьи

Microsoft готовится к закрытию консольного подразделения Xbox
28
Собираем мощный игровой ПК для запуска Ghost Of Tsushima и эксклюзивов с PlayStation 5 за 100 000р
33
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
44
Разбираемся, насколько облегчит ваш кошелек мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia
44
Мое мнение об Google Pixel 8a (Digitaltrends)
6
Итоги гоночного уик-энда 25-26 мая
+
Новая GeForce RTX 4070 vs б.у. Radeon RX 6800 XT vs – почему вам не нужна старая видеокарта AMD
47
7 самых нереалистичных видов оружия из Fallout, которые никогда не будут работать
4
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
4
Как коммунистическая идеология мешает Китаю стать первой экономикой мира, обойдя США
43

Сейчас обсуждают

Дмитрий Белозеров
06:56
Не сравнивайте, пожалуйста, этих дурачков с такой благородной профессией, как шахтёр. Шахтёры с риском для жизни добывают уголь, чтобы наши коты могли спать в тепле, а эти "майнеры" сидят в своих роск...
Аналитики рассказали, сколько зарабатывают майнеры в РФ и где располагаются наиболее крупные фермы
Сергей Анатолич
06:51
Они обсудили. Кишка у вас тонка. Пока хозяин за лужей не прикажет, вы только и можете что шопотом обсуждать геноцид палестинцев.
Министры иностранных дел ЕС впервые обсудили введение санкций против Израиля
Сергей Анатолич
06:48
"Бельгия поставит Украине 30 истребителей F-16 до конца 2028 года" Я так понимаю это как в притче: А до 28 года либо Шах здохнит, либо ишак.
Бельгия поставит Украине 30 истребителей F-16 до конца 2028 года
Eisbrecher
06:38
Когда он был - удавалось :). Играл на нем (со скрипом адовым, естественно) даже в HL2 и Doom3. Скрин года так из 2003. А сейчас ветеран лежит в ящике стола.
Сравнение Intel Core 2 Duo E8600 с Intel Core 2 Extreme QX9770 на платформе Asus P5WDG2 WS Pro
Виктор Гуреев
06:26
Горе сборщик, ты прыгал с Интел на райзен- ясен пень это дорого. Сижу уже 5 лет на b450 чипсет: Вначале был р5 1600, потом поменял на 3600, щас стоит р5 5600х и это все на одной и той же материнка 🤣?...
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
ЧВК Вагнер 1
06:20
США , война , оружие - по моему это стали слова синонимы . А может просто вычеркнуть одно из них и наступит везде мир?. Даже говорить не надо какое , итак все знают кроме чубатых.
США обязались поставить Тайваню новейшее оружие "в отличие от Украины"
ЧВК Вагнер 1
06:17
Так они давно им бьют .
США не поддержали призывы к ударам западным оружием по территории России
ЧВК Вагнер 1
06:12
А что будет делать США если Россия и Китай одновременно выпустят процентов так 50 своей ядерки по ним ???? "Что, Где, Когда" , а была ли такая страна :)
США намерены разместить на подлодках крылатые ракеты с ядерными зарядами для сдерживания РФ и Китая
Windmark
06:03
Обрыган ты смирись уже , что ты конченый отброс общества
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
El Grechko
05:34
Ой дурак. Без чипов от риалтек у тебя игры без звука будут!!! А знаешь ещё без чего нипаиграть? Без электричества. Так что ПК и консоли - это игровая платформа принадлежащая электросетям! Винда - это...
Microsoft готовится к закрытию консольного подразделения Xbox
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем