Она имеет ширину на 4,5 слота.

"Философию лежащую в основе этой конструкции можно охарактеризовать как "от старого, к новому", поскольку эта новейшая технология жидкостного охлаждения объединяет всё в компактное комплексное решение без необходимости использования громоздкого внешнего радиатора. "Он оснащен специальной печатной платой, гибридной системой жидкостного охлаждения, кожухом с воздушным охлаждением и вентилятором, что обеспечивает прирост производительности на 15% по сравнению с традиционной технологией воздушного охлаждения", объясняет MSI.

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MSI также сообщает, что ее графический процессор имеет на 90% более короткие трубки по сравнению с традиционными системами жидкостного охлаждения (предположительно теми, которые используют внешний радиатор и насос). Неотъемлемым преимуществом охлаждения кулера AIO является герметичный корпус, который "устраняет необходимость замены системы охлаждения и текущего обслуживания".

Другие особенности включают в себя низкопрофильную конструкцию насоса, обеспечивающую больший зазор для воздушного потока, лопасти вентилятора с канавками для подавления вибраций и шума вентилятора, медное основание с микрорёбрами, помогающее охлаждать память и графический процессор, более плотные ребра в секции охлаждения (в MSI утверждают, что некоторые ребра приварены к поверхности плоской трубки для лучшего теплообмена).

MSI имеет ширину в 4,5 слота. Фактически это означает, что это кулер с 5 слотами, поскольку занятие половины слота расширения делает его непригодным для использования других карт расширения, будь то звуковая карта, проводные и беспроводные сетевые карты, карта захвата или что-то еще.



