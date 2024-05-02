Компания заявляет, что в 2023 году она использовала свои "безопасные" принципы для усиления защиты пользователей в Play Store, и у нее есть цифры, подтверждающие это.

По данным Google, за последний год компания использовала множество методов, чтобы сделать Play Store безопаснее, включая ограничение доступа к заброшенным приложениям, очистку от вредоносных программ, выделение безопасных приложений и блокировку плохих разработчиков. Все действия Google подпадают под политику безопасности:

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- Защищать наших Пользователей. Помочь им найти качественные приложения, которым они могут доверять.

- Защищать безопасность разработчиков. Создавать средства защиты платформы, чтобы разработчики могли сосредоточиться.

- Ответственные инновации.

- Платформа защиты. Опережайте возникающие угрозы, развивая наши политики, инструменты и технологии.

Google заявляет, что заблокировала 2,28 миллиона приложений из Play Store, которые нарушали правила безопасности и конфиденциальности. В рамках этих усилий Google начал запрашивать у разработчиков дополнительную информацию при настройке их учетных записей, что облегчило выявление злоумышленников. VPN-приложения имеют историю сомнительного поведения, но Google заявляет, что его усилия по маркировке проверенных и надежных VPN-приложений увенчались успехом. Теперь пользователи видят информацию о политике сертификации при поиске VPN, что пригодится теперь, когда Google прекратил ее предлагать.

Недавние изменения в разрешениях также широко применяются. Google сообщает, что около 200 000 приложений были отклонены, чтобы гарантировать правильное использование конфиденциальных разрешений, таких как местоположение и чтение/запись SMS. Google также сообщил, что заблокировал появление более 1,5 миллионов приложений на новейших телефонах Android, поскольку они нацелены на старые системные API, что делает их менее безопасными. Не так давно сокращение такого количества приложений было бы немыслимо, но Android и iOS перестали конкурировать за то, у кого больше приложений - их у обоих более чем достаточно.

Android не полностью полагается на приложения из Play Store, но даже приложения загруженные из других источников, получают выгоду от более строгих мер безопасности Google. Сканирование кода Play Protect в режиме реального времени выявило более 5 миллионов вредоносных неопубликованных приложений в 2023 году. Компания утверждает, что эти усилия по обеспечению безопасности Android-устройств будут продолжаться в 2024 году и далее, включая подачу исков против самых вопиющих мошенников, нацеленных на Google Play. Ранее в этом месяце компания подала один такой иск.