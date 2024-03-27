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Niko4123
AMD представила процессоры Ryzen 5000XT с повышенной тактовой частотой для бюджетных ПК AM4
Платформа Socket AM4, запущенная восемь с половиной лет назад, имела огромный успех для AMD и продолжает поддерживаться в 2024 году с новыми выпусками процессоров, такими как Ryzen 7 5700X3D и Ryzen 5 5600GT.

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Похоже, что AMD хочет обновить каждую существующую систему AM4 до процессора Zen 3, поскольку компания продолжает представлять новые процессоры для платформы предыдущего поколения. Помимо упомянутых выше чипов, которые были анонсированы на выставке CES, похоже, что AMD может предложить еще больше новых процессоров Ryzen.

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Эта новость появилась в виде фотографии, опубликованной в китайской социальной сети QQ и размещенной на Xwitter пользователем HXL (@9550pro). HXL указывает на существование Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F и утверждает, что эти компоненты могут быть предназначены только для Китая. Скорее всего это будут версии Ryzen 7 8700G и Ryzen 5 8600G с отключенной встроенной графикой для бюджетных игровых ПК.

Однако на слайде, показанном на сцене, мы видим указанный Ryzen 5000XT. Это более интересно для нас, поскольку AMD не выпускала более производительный вариант для Socket AM4 со времен Ryzen 7 5800X3D. "XT" не является новым типом SKU для AMD, но в последнее время мы не видели процессоров с маркировкой "XT". Последние процессоры Ryzen "XT" принадлежали к семейству Zen 2, в первую очередь Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT.

Эти выпуски были всего лишь изменениями в тактовой частоте существующих компонентов, поэтому маловероятно, что эти предполагаемые будущие процессоры вызовут настоящий восторг. Тем не менее, идея Ryzen 9 5950XT может оказаться весьма заманчивой для людей, желающих установить самый быстрый процессор на свою машину AM4.

#amd #5000xt
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