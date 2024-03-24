К сожалению компании удалось разозлить большую часть игрового сообщества со стратегией микротранзакций реализованной в игре.

Больше всего гнева вызывает огромное количество микротранзакций, доступных в первый день, микротранзакций, которые Capcom не обсуждала до выпуска игры. Некоторые геймеры считают, что это слишком дорого и что такие вещи, как быстрое путешествие, могут быть получены путем покупки микротранзакций. Capcom предлагает приобрести более 20 различных предметов по цене от 0,99 до 4,99 долларов.

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Важно отметить, что хотя микротранзакций доступно множество, все преимущества которые они предлагают, можно получить, просто играя в игру в обычном режиме. Это тот же тип микротранзакций, который используют другие разработчики игр, стремящиеся заработать больше денег на игроках, которые возможно захотят пропустить часть рутины, связанной с игрой в длинные ролевые игры, такие как Dragon's Dogma 2.

Dragon’s Dogma 2 в настоящее время завалена потоком негативных отзывов на странице Steam. На момент написания статьи она получила "в основном отрицательные" отзывы сообщества. Это резко контрастирует с положительной оценкой метакритиков и показывает, насколько Capcom удалось разозлить геймеров.