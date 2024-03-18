Обе серии моделей будут иметь собственную модификацию Golden Rabbit Edition, но они вероятно будут отличаться только соответствующим охлаждением. Однако цена или дата выпуска графических процессоров все еще не определены.

После того, как Acer анонсировала новые модели серий Predator и Nitro для видеокарт Radeon RX 7800 XT, 7700 XT и 7600 XT на выставке CES 2024, упомянутые серии будут расширены. На веб-сайте производителя представлены соответствующие специальные графические процессоры для Radeon RX 7900 GRE (Golden Rabbit Edition), которые Acer называет "лучшим выбором для игр с разрешением 1440p".

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Что касается тактовой частоты, Acer использует небольшой разгон как для Predator Bifrost RX 7900 GRE, так и для Nitro RX 7900 GRE по сравнению с эталонным GPU AMD. Заявленная базовая частота 2050 МГц, а частота Boost должна увеличиться до 2395 МГц. А RX 7900 GRE может имеет частоты 1880 и 2245 МГц соответственно. RX 7900 GRE от AMD имеет 16 ГБ памяти GDDR6, которые подключаются через 256-битный интерфейс и могут рассчитывать на скорость передачи данных 18 ГТ/с.

Концепция охлаждения двух видеокарт вероятно основана на соответствующих вариантах RX 7800 XT. В Predator Bifrost RX 7900 GRE используются три вентилятора FrostBlade 3.0, а версия Nitro оснащена двумя классическими осевыми вентиляторами. Однако значения температуры, энергопотребления или размеров специального графического процессора в настоящее время неизвестны, как и возможная дата выпуска и соответствующая рекомендованная розничная цена.