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После того, как Acer анонсировала новые модели серий Predator и Nitro для видеокарт Radeon RX 7800 XT, 7700 XT и 7600 XT на выставке CES 2024, упомянутые серии будут расширены. На веб-сайте производителя представлены соответствующие специальные графические процессоры для Radeon RX 7900 GRE (Golden Rabbit Edition), которые Acer называет "лучшим выбором для игр с разрешением 1440p".
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Что касается тактовой частоты, Acer использует небольшой разгон как для Predator Bifrost RX 7900 GRE, так и для Nitro RX 7900 GRE по сравнению с эталонным GPU AMD. Заявленная базовая частота 2050 МГц, а частота Boost должна увеличиться до 2395 МГц. А RX 7900 GRE может имеет частоты 1880 и 2245 МГц соответственно. RX 7900 GRE от AMD имеет 16 ГБ памяти GDDR6, которые подключаются через 256-битный интерфейс и могут рассчитывать на скорость передачи данных 18 ГТ/с.
Концепция охлаждения двух видеокарт вероятно основана на соответствующих вариантах RX 7800 XT. В Predator Bifrost RX 7900 GRE используются три вентилятора FrostBlade 3.0, а версия Nitro оснащена двумя классическими осевыми вентиляторами. Однако значения температуры, энергопотребления или размеров специального графического процессора в настоящее время неизвестны, как и возможная дата выпуска и соответствующая рекомендованная розничная цена.