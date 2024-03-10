Процессоры Panther Lake 16-го поколения и Xeon Clearwater Forest поддерживаются LLVM/Clang 18.1 наряду с архитектурой набора команд AVX10.1-256 и AVX10.1-512. AVX10 ISA не появится ни в одной линейке, поскольку Granite Rapids и его преемник являются единственными процессорами, принявшими новый стандарт.

Процессоры Pather Lake 16-го поколения придут на смену Arrow Lake 15-го поколения (или возможно Arrow Lake Refresh). Скорее всего они будут называться процессорами серии Core Ultra 3 и дебютируют в сегменте ноутбуков раньше, чем настольных компьютеров. Сокет LGA1851 будет использоваться для рынков настольных компьютеров.

Архитектура P-core будет обновлена до Cougar Cove, а Skymont E-core сохранится с небольшими изменениями. Вычислительный блок будет изготавливаться по технологическому процесу 18A, что делает его еще более вероятным семейством мобильных устройств. По слухам он будет иметь 16 ядер, включая 4P, 8E и 4 ядра LPE. Процессоры для ноутбуков на базе Panther Lake ожидаются в конце 2025 года.