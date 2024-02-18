NVIDIA и AMD имеют свои собственные технологии уменьшения задержки ввода. В драйвере NVIDIA есть режим с низкой задержкой, который немного меняет стабильность частоты кадров на задержку ввода, но у зеленой команды также есть функция под названием Reflex, которую разработчики игр могут интегрировать для дальнейшего улучшения отзывчивости ввода в своих играх.

У AMD есть функция Radeon Anti-Lag, которая работает аналогично режиму NVIDIA с низкой задержкой, но в конце прошлого года она также представила функцию Anti-Lag+, которая по ее утверждению дает результаты аналогичные NVIDIA Reflex. Большая разница между Reflex и Anti-Lag+ заключается в том, что Anti-Lag+ остался на уровне драйвера, а Reflex требует интеграции с конкретной игрой.

Мы говорим "остался" в прошедшем времени, потому что почти сразу после дебюта Anti-Lag+ AMD пришлось удалить его из своих драйверов из-за потока геймеров, которых забанили в онлайн-играх. Видите ли способ работы Anti-Lag+ заключается в обходе вызовов функций к системным библиотекам. Именно так работают многие игровые читы, поэтому такие игры, как Counter-Strike 2, Fortnite и Apex Legends (среди прочих), автоматически блокировали пользователей с включенным Anti-Lag+. Это не так несправедливо, как кажется; у античита нет возможности определить разницу между Anti-Lag+ и чем-то вроде aimbot.

Это оставило AMD в незавидном положении: она не смогла конкурировать с NVIDIA Reflex, но похоже, что Anti-Lag+ может вернуться. Фрэнк Азор из AMD в ответ на сообщение с вопросом об Anti-Lag+ на X сообщил, что эта функция "скоро появится".

Нас не удивит, если AMD придется требовать от разработчиков интегрировать Anti-Lag+ в свои игры, как это делает NVIDIA с Reflex. Если технология является частью игры, вероятность запуска античит-пакетов значительно снижается. Тем не менее, существует множество однопользовательских, офлайновых или совместных игр, которые все равно могут выиграть от функции уменьшения задержки ввода на уровне драйвера. Нам просто придется подождать и посмотреть, что предложит AMD.