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Minisforum представляет 16-ядерную материнскую плату Ryzen 9 за 519 долларов

для впечатляющего игрового ПК малого форм-фактора
[ ] для раздела Блоги
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Новая модель BD790i оснащена процессором Ryzen 9 7945HX. Чтобы внести ясность, это не просто один из мини-ПК Minisforum. Это материнская плата для настольных ПК с 24-контактным разъемом ATX, 8-контактным разъемом EPS12V и внутренним слотом PCIe, а также всеми другими принадлежностями, которые вы ожидаете от материнской платы для настольных ПК. Есть некоторые уступки по размеру платы, но в целом это уникальная система, которую Minisforum называет "MoDT" или "Мобильный ПК на рабочем столе".

Ryzen 9 7945HX - это шестнадцатиядерный процессор Zen 4, как и Ryzen 9 7950X. Правда он имеет более низкий предел мощности и немного меньшую тактовую частоту, но вы все равно получаете шестнадцать полноценных процессорных ядер Zen 4 - здесь нет никакого обмана с номером модели. За 519 долларов - вы получаете плату, процессор и процессорный кулер SFF, а также активный кулер для двух разъемов PCIe 5.0 M.2.

Да вы правильно прочитали - два разъема PCIe 5.0 M.2. Действительно, эта плата имеет лучшие возможности подключения, чем многие материнские платы с разъемом AM5 стоимостью 200 долларов и меньше. Вы также получаете полноценный слот PCIe 5.0 x16 для видеокарт. Это конечно единственный слот расширения, который вы получаете, потому что эта плата использует форм-фактор Mini-ITX, но нет причин, по которым вы не можете установить в эту машину большой графический процессор в сочетании с 16-ядерным процессором.

Основные уступки, на которые вам придется пойти при построении машины на базе этой платы и процессора, связаны с внешним подключением и памятью. Начнем с того, что слотов памяти всего два, и они используют SO-DIMM. Это не конец света; существуют модули DDR5 SO-DIMM с актуальной тактовой частотой, но вы скорее всего, потеряете большую часть экономии, полученной с помощью комбинации платы и процессора в оперативной памяти.

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Внешние возможности подключения в этом комбо также немного ограничены: два порта USB 2.0 Type-A, два порта USB Type-A со скоростью 5 Гбит/с, один порт Type-C со скоростью 10 Гбит/с и разъем 5 Гбит/с на передней панели. Вы также получаете один порт HDMI 2.0, одно соединение DisplayPort 1.4 и порт USB Type-C для видеоподключений, что позволяет использовать три дисплея от встроенной графики Radeon 610M. Наконец есть соединение Ethernet 2,5G и слот M.2-2230 для карты Wi-Fi, хотя такая карта не входит в комплект. На задней панели есть три аналоговых аудиоразъема. На передней панели расположены разъем для микрофона и разъем для наушников.


Блогер ETA PRIME построил целую машину вокруг это материнской платы и остался под большим впечатлением. Он соединил плату с видеокартой GeForce RTX 4070 SUPER и в итоге получил машину, на которой по его словам, "можно играть в любую ААА-игру, представленную на рынке". Он также провел несколько тестов. Его результаты в Geekbench всего на несколько процентов отстают от Ryzen 9 7945HX, а его результаты в 3DMark еще ближе: его 20496 баллов в Time Spy отстают менее чем на 5% от процессора для настольных ПК мощностью 125 Вт. Посмотрите видео, если вам интересно увидеть, как его компьютер размером с коробку для завтрака запустит Cyberpunk 2077 и другие игры.

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