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Niko4123
Новые APU AMD Ryzen 8000G скоро получат значительное увеличение скорости с помощью прошивки
Несмотря на то, что новые процессоры AMD Ryzen 8000G являются процессорами для настольных ПК, у них есть секрет: они фактически являются мобильными процессорами.

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AMD возможно не проявила должной осмотрительности при подготовке прошивки для этих настольных процессоров, и все тесты по ним вероятно отчасти неверны. В мобильных процессорах AMD используется технология под названием STAPM, или управление питанием с учетом внешней температуры процессора. STAPM предназначен для управления производительностью процессора, чтобы поддерживать не только температурные параметры чипа в соответствии, но и предотвращать слишком высокую внешнюю температуру устройства.

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AMD забыла отключить STAPM, когда переносила эти мощные процессоры для ноутбуков на платформу настольных компьютеров. В результате процессоры Ryzen 8000G со временем фактически теряют производительность, поскольку ошибочная функция STAPM, не имеющая надлежащего подключения на ПК, включает и ограничивает работу чипа после большой нагрузки.


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Такое поведение было обнаружено Gamers Nexus, и этот сайт похвалил реакцию AMD на это открытие, отметив, что производитель быстро приступил к решению проблемы и заверил GN, что скоро появится патч. Исправление будет в виде обновления прошивки, а это означает, что вам придется получить новую версию BIOS материнской платы от производителя вашей карты, чтобы решить проблему.

#amd ryzen 8000g
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