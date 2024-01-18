До недавнего времени использование устройства захвата означало компромисс с точки зрения выходного разрешения и частоты кадров.

Однако для последних моделей AVerMedia это не проблема. Компания уже выпустила внешний Live Gamer ULTRA 2.1 с поддержкой HDMI 2.1 и захватом 4K60, но для людей которые предпочитают внутреннюю карту, сегодня на полках есть два новых продукта.

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Новые карты - Live Gamer 4K 2.1 и Live Streamer Ultra HD. Последняя модель, несмотря на более впечатляющее название, на самом деле представляет собой карту начального уровня, которая обеспечивает захват с собственным разрешением 4K (3840×2160) со скоростью до 30 кадров в секунду, а также способна передавать поток 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Если вы играете с высокой частотой кадров, вместо этого он может захватывать видео 1080p (1920×1080) со скоростью 120 кадров в секунду. Пожалуй самое впечатляющее то, что Live Streamer Ultra HD фактически поддерживает источники входного сигнала с включенным VRR. Однако на самом деле он не поддерживает HDMI 2.1.

Карта захвата AVerMedia Live Streamer Ultra HD 4K

Между тем Live Gamer 4K 2.1 является значительным шагом вперед по сравнению с другой моделью. Он удваивает частоту кадров при записи с разрешением 4K - с 30 до 60 кадров в секунду. Он также поддерживает сквозную передачу потоков 4K с частотой 144 Гц. Естественно он также поддерживает VRR, а также HDR. Кроме того эта карта поставляется с кожухом со стильным светоотражающим акцентом и светодиодной подсветкой RGB. Внешний вид карты захвата имеет решающее значение для успеха стримеров.

Карта захвата AVerMedia Live Gamer 4K 2.1 PCIe x4

Очевидно, что обе карты хорошо подходят для прямых трансляций с игровых консолей, но Live Gamer 4K 2.1 означает отсутствие компромиссов в плане визуального восприятия во время потоковой передачи.

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Обе новые карты захвата AverMedia уже доступны на Amazon. Низкопрофильный Live Streamer Ultra HD с поддержкой захвата 4K30 или 1080p120 обойдется вам в 179,99 долларов. Между тем значительно более интересная версия Live Gamer 4K 2.1 стоит от 269,99 долларов. Хотя эти цены могут показаться не выгодными, они значительно более доступны, чем предыдущие варианты захвата видео в высоком разрешении. Просто убедитесь, что у вас есть свободный слот PCIe для их подключения.