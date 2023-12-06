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Niko4123
AIDA64 намекает на премьеру GeForce RTX Super
Популярная системная утилита не предоставила нам никакой подробной информации о потенциальных характеристиках будущей видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080 Super, а вместо этого просто сослалась на неизданный графический процессор в новейшей сборке.

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Это придает дополнительную убедительность слухам о грядущем обновлении линейки Nvidia. Что касается GeForce RTX 4080 Super, то она окажется интересной золотой серединой между существующими GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4090.

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AIDA64 дала нам этот намек в своей новейшей версии v7.00.

С одной стороны GeForce RTX 4080 не продавалась так как ожидалось  из-за рекомендуемой розничной цены в 1199 долларов, которую геймеры считают плохим соотношением цены и производительности. С другой стороны цена GeForce RTX 4090 в последнее время растет из-за сокращения доступности из-за мирового спроса на графические процессоры AD102 со стороны ИИ.

Вероятно мы можем ожидать, что GeForce RTX 4080 Super будет основана на графическом процессоре AD103-400, что позволит избежать проблем с доступностью, от которых страдают графические процессоры AD102. Он также потенциально будет иметь те же 16 ГБ видеопамяти GDDR6X, что и GeForce RTX 4080. Пока неизвестен только прирост производительности, который может быть не таким существенным, как у GeForce RTX 4070 Super.

Однако решающим фактором будет цена. Никто не жаловался на недостаточную производительность GeForce RTX 4080, но похоже оптимальным вариантом будет цена ниже 1000 долларов. Новое обновление Super потенциально может снизить эту стоимость, если GeForce RTX 4080 Super будет стоить 1199 долларов. Однако слухи о прекращении производства GeForce RTX 4080, скорее всего означают небольшие запасы этих продуктов, чтобы многие пользователи могли получить выгоду от более низких цен.

Мы рискнем предположить, что больше внимания будет приковано к более дешевым моделям обновления Super, таким как GeForce RTX 4070 Super. Если они смогут обеспечить существенное повышение производительности по той же цене, что и нынешнее поколение, мы наверняка увидим их привлекательность.

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AMD пока не намекнула на какие-либо потенциальные обновления Radeon которые могли бы составить конкуренцию, поэтому NVIDIA по-прежнему лидирует в этом вопросе. В начале 2024 года у нас будет лучшее представление о ценах и характеристиках, поэтому геймерам возможно будет разумно подождать, прежде чем покупать дорогостоящую видеокарту.

#aida64 #rtx 4080 super
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