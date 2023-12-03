Как обнаружил корейский сайт оборудования Quasar Zone, хитрость заключается в том, чтобы установить карту GeForce и карту Radeon в одну систему, а затем подключить монитор к карте Radeon.

Затем вы используете графические параметры Windows, чтобы заставить игры запускаться на карте GeForce, включаете генерацию кадров DLSS, а также включаете fluid motion frames в программном обеспечении Radeon.

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При тестировании с использованием GeForce RTX 4090 и Radeon RX 6600 Quasar Zone смогла зафиксировать прирост производительности на 191,9% - почти в три раза больше частоты кадров - по сравнению с чистым рендерингом без какой-либо генерации кадров и практически вдвое больше кадров по сравнению с использованием DLSS 3 FG. Такие результаты были в Cyberpunk 2077. Успехи в других играх обычно были более скромными.

Еще один интересный вариант использования был в Starfield, который до недавнего времени не поддерживал генерацию кадров DLSS. Однако благодаря недавнему обновлению вы можете использовать масштабирование DLSS, а также fluid motion frames AMD. Это увеличило средний показатель FPS в игре с 72,8 до 200,2.

Есть и другие недостатки этой идеи. Функция AMD Fluid Motion Frames динамически отключается во время быстрого движения камеры, чтобы предотвратить серьезные артефакты движения. Другими словами вы можете увидеть огромные колебания частоты кадров, которые все равно могут раздражать, даже если скачки происходят между 125 и 250 кадрами в секунду.

Возможно одна из причин того, что AFMF так эффективно увеличивает частоту кадров заключается в том, что Radeon RX 6600 по сути простаивает, не считая выполнения AFMF. Однако для этого вам понадобится достаточно мощная карта Radeon. Quasar Zone отметила, что при использовании AFMF при выводе 4K загрузка графического процессора составляет около 90%. Сайт также тестировал это с Radeon RX 6500 XT, и AFMF оказалась гораздо менее эффективной.

Не смотря на плюсы подобного эксперимента мы не рекомендуем вам его повторять, равно как и Quasar Zone. Несмотря на то, что сайт сообщает о высокой частоте кадров при совместном использовании карт GeForce и Radeon, они также говорят, что есть много причин, по которым вы не хотели бы пробовать это дома, включая требование наличия второго графического процессора, необходимость запуска игр в эксклюзивном полноэкранном режиме, а также трудности связанные с различными ошибками, сбоями и другими проблемами которые неизбежно возникнут.

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Тем не менее это по-прежнему забавный эксперимент, и мы рекомендуем перейти на сайт Quasar Zone, если вы ищете дополнительную информацию. Он на корейском, но Google Translate отлично с ним справится, если вы не говорите на этом языке.