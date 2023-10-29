Ключевой особенностью этих плат является то, что практически все их внутренние разъемы ввода-вывода и питания перенесены на заднюю часть платы. Спереди остались только разъем ЦП, слоты оперативной памяти, слоты PCIe и разъемы M.2.

Как можно было догадаться по названию, обе платы имеют форм-фактор micro-ATX. B650M - это материнская плата с разъемом AM5 и чипсетом AMD B650, а B760M представляет собой материнскую плату LGA 1700 оснащенную чипсетом Intel B760M. Эти платы довольно похожи: обе имеют разъемы HDMI и DisplayPort, четыре порта SATA и два разъема M.2, обе оснащены 2,5G Ethernet и Wi-Fi 6E.

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B760M Project Zero оснащена вторым слотом PCIe x16, и это вероятно наиболее заметная разница между двумя платами.

Intel B760M сверху, AMD B650M снизу.

У них во многом схожие вводы-выводы на задней панели, хотя на плате AM5 два порта USB-A 2.0 и оптический аудиоразъем заменены парой портов USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) и вторым разъемом USB-C, поддерживающим USB 3.2 Gen 2 ( 10 Гбит/с). Обе платы имеют один порт USB-C 2x2 (20 Гбит/с) и несколько портов USB-A 10 Гбит/с. B650M Project Zero также имеет расположенную сзади кнопку очистки CMOS, что очень удобно.

Блогер Алексей (@wxnod на Xwitter) поделился скриншотом, похожим на техническое описание Z790 Project Zero. Эта полноразмерная плата ATX будет включать в себя Wi-Fi 7 и еще два разъема M.2 (всего четыре), а также много дополнительных USB-портов по сравнению с B760М.

Конечно, с такой материнской платой вам придется быть особенно внимательными при выборе шасси. Поскольку все разъемы расположены сзади, вам понадобится корпус с отверстиями для размещения необходимой проводки. MSI рекомендует на страницах продукта некоторые совместимые корпуса, в том числе от таких брендов, как Lian-Li, SilverStone и Sama. Кроме того компания также представляет свои собственные корпуса - серию MAG PANO M100 PZ - для этих плат.

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К сожалению как обычно бывает с подобными продуктами, MSI пока не раскрыла даты выпуска этого оборудования. Videocardz утверждает, что MSI планирует выпустить платы и корпус одновременно.