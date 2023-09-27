Apple продолжает работу над емкостной кнопкой, известной внутри компании как "Кнопка захвата", для iPhone 16.

Емкостная кнопка отличается от механической тем, что она не двигается при нажатии. Вместо этого кнопка определяет давление и прикосновение и обеспечивает тактильную обратную связь, чтобы пользователи знали, что они ее активировали. Ожидается, что она будет работать аналогично кнопке "Домой" на iPhone SE, которая имитирует нажатие физической кнопки через встроенный привод линейного перемещения, согласно отчету MacRumors.

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По словам внутренних источников, Apple эксперементировала с емкостной кнопкой в iPhone 15, но в итоге отменила проект из-за неудовлетворительных результатов испытаний и нескольких аппаратных проблем. Однако если это правда, то теперь у команды есть достаточно данных и опыта, чтобы попробовать еще раз с iPhone 16.

Одним из существенных отличий новой емкостной кнопки от новой кнопки действия на моделях iPhone 15 Pro является то, что она будет доступна на всех моделях iPhone 16. Стоит отметить, что компания из Купертино, также работает над аппаратной конфигурацией без кнопки захвата, что скорее всего, является запасным вариантом.

Если Apple удастся спроектировать и создать работающую емкостную кнопку, предполагается, что она также будет использоваться для замены кнопки "Действие". Сообщается, что в дополнение к новым емкостным кнопкам Apple также будет использовать дизайн вертикального расположения камеры, аналогичный iPhone 12, а также возможно увеличит размер экрана своих моделей Pro с 6,1 дюйма до 6,3 дюйма и от 6,7 до 6,9 дюймов соответственно.





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