Новые платы имеют несколько обновлений по сравнению со своими аналогами, не относящимися к X, включая улучшенную поддержку частоты DDR5, улучшенный монтаж M.2 SSD, улучшенное охлаждение зоны VRM и многое другое.

Raptor Lake Refresh - это кодовое название следующего поколения процессоров Intel для настольных ПК. Судя по тому, что мы знаем о Raptor Lake Refresh, Intel не будет выпускать поколение чипсетов для материнских плат, дополняющее новые чипы Z890, H870 и B860. Вместо этого Intel и ее партнеры перепрофилируют текущие чипсеты серии 700 для поддержки Raptor Lake Refresh на заводе и обновят BIOS для существующих материнских плат. Мы пока не можем официально гарантировать это, но новое обновление платы Gigabyte Z790 весьма вероятно демонстрирует, что именно так и будет.

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В список материнских плат Aorus, получивших сертификат X Gen, входят новые Z790 Aorus Pro X, Z790 Aorus Elite X WiFi 7, Z790 Aorus Elite X AX, Z790 Aorus Elite X, Z790 Aorus Master X и Z790 Aorus Xtreme X

(флагманская материнская плата).

Новые платы Gigabyte X получают доступ ко многим свежим обновлениям DDR5, обеспечивающим надежность и производительность модулей памяти DDR5, поддерживаемых на плате. Одной из них является новая функция DDR5 XMP Auto Booster, которая позволяет пользователям легко повысить частоту XMP-комплектов с номиналом DDR5-5600 до 6000 МГц одним нажатием кнопки.

Gigabyte также интегрировала систему крепления EZ-Latch M.2 в материнские платы Z790 X Gen. По сравнению с консервативными решениями, новые установочные крепления Gigabyte не требуют каких-либо винтов.

Говоря об охлаждении, Gigabyte также обеспечивает охлаждающий потенциал своих радиаторов зоны VRM и конструкции охлаждения M.2 SSD на некоторых своих материнских платах Z790 X Gen. Aorus Xtreme X и Master X получают доступ к радиаторам Thermal Armor Fin-Array, оснащенным специализированным наноуглеродным покрытием, которое как сообщается, оптимизирует тепловые характеристики на 10%. Обе платы также оснащены кулерами для твердотельных накопителей Gigabyte M.2 с поддержкой PCIe Gen 5.

Gigabyte также добавила дополнительный выход в свои новые материнские платы, который увеличивает количество слотов PCIe, слотов памяти и слотов M.2. Задняя панель была модернизирована и теперь имеет наноуглеродное покрытие, слоты x16 оборудованы внутренней резиновой прокладкой, которая защищает тканевые поверхности на печатной плате.



