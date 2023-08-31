Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Gigabyte готовит материнские платы Aorus Z790 X Gen для обновления Intel Raptor Lake
Новые платы имеют несколько обновлений по сравнению со своими аналогами, не относящимися к X, включая улучшенную поддержку частоты DDR5, улучшенный монтаж M.2 SSD, улучшенное охлаждение зоны VRM и многое другое.

реклама

Raptor Lake Refresh - это кодовое название следующего поколения процессоров Intel для настольных ПК. Судя по тому, что мы знаем о Raptor Lake Refresh, Intel не будет выпускать поколение чипсетов для материнских плат, дополняющее новые чипы Z890, H870 и B860. Вместо этого Intel и ее партнеры перепрофилируют текущие чипсеты серии 700 для поддержки Raptor Lake Refresh на заводе и обновят BIOS для существующих материнских плат. Мы пока не можем официально гарантировать это, но новое обновление платы Gigabyte Z790 весьма вероятно демонстрирует, что именно так и будет.

реклама

В список материнских плат Aorus, получивших сертификат X Gen, входят новые Z790 Aorus Pro X, Z790 Aorus Elite X WiFi 7, Z790 Aorus Elite X AX, Z790 Aorus Elite X, Z790 Aorus Master X и Z790 Aorus Xtreme X
(флагманская материнская плата).

Новые платы Gigabyte X получают доступ ко многим свежим обновлениям DDR5, обеспечивающим надежность и производительность модулей памяти DDR5, поддерживаемых на плате. Одной из них является новая функция DDR5 XMP Auto Booster, которая позволяет пользователям легко повысить частоту XMP-комплектов с номиналом DDR5-5600 до 6000 МГц одним нажатием кнопки. 

Gigabyte также интегрировала систему крепления EZ-Latch M.2 в материнские платы Z790 X Gen. По сравнению с консервативными решениями, новые установочные крепления Gigabyte не требуют каких-либо винтов. 

Говоря об охлаждении, Gigabyte также обеспечивает охлаждающий потенциал своих радиаторов зоны VRM и конструкции охлаждения M.2 SSD на некоторых своих материнских платах Z790 X Gen. Aorus Xtreme X и Master X получают доступ к радиаторам Thermal Armor Fin-Array, оснащенным специализированным наноуглеродным покрытием, которое как сообщается, оптимизирует тепловые характеристики на 10%. Обе платы также оснащены кулерами для твердотельных накопителей Gigabyte M.2 с поддержкой PCIe Gen 5.

Gigabyte также добавила дополнительный выход в свои новые материнские платы, который увеличивает количество слотов PCIe, слотов памяти и слотов M.2. Задняя панель была модернизирована и теперь имеет наноуглеродное покрытие, слоты x16 оборудованы внутренней резиновой прокладкой, которая защищает тканевые поверхности на печатной плате.


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#материнские платы #gigabyte #aorus z790 x gen
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Colorful представила серию комплектующих Colorfire MEOW с котиками: видеокарты, плата и корпус
Gigabyte представляет SSD Aorus Gen5 12000 со скоростью до 12,4 Гбайт/с и огромным кулером
GIGABYTE представила 16-дюймовые ноутбуки G6 для учёбы и игр
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ЧВК Вагнер продолжает набор сотрудников
22
Резников потребовал у компаний из Польши вернуть деньги за невыполненные военные заказы
2
Кремль объявляет, что самолет Пригожина, возможно был сбит намеренно
16
Су-57 будет вооружен "охотничьими" ракетами с 300-км радиусом - непрозрачный намек для F-16 ВСУ
5
Немецкая компания купила у Швейцарии 25 Leopard 1 по 480 евро за штуку и хочет их отдать Украине
1
В Эстонии заявили о 10-кратном превосходстве российской артиллерии над украинской
1
Украина модифицировала и уже начала применять крылатую ракету Р-360 «Нептун» с дальностью до 400 км
1
В лесах Германии и Австрии появилось много радиоактивных кабанов – откуда в Европе радиация и цезий
10
Пакистан стал заложником санкций США – 146 истребителей JF-17 ждут детали для двигателя РД-93 из РФ
+
Российские бойцы затрофеили голландскую БМП YPR-765
2
Авиакомпания Korean Air начала взвешивать пассажиров при регистрации на рейс
5
Handelsblatt: Дни доллара как мировой валюты сочтены
33
Роберт Кийосаки потерял все свое состояние, вложившись в Биткоин
9
В США строят армию из 2000 ударных дронов под управлением ИИ – ударная мощь F-35 за копейки
1
WhatsApp для Mac теперь поддерживает групповые видеозвонки до восьми человек
+
В Беларусь прибыл очередной комплект ОТРК «Искандер-М» российского производства
+
Немецкая пресса: Германия отказалась от газа из РФ, но в 3 раза нарастила закупку удобрений
+
Украинские власти вооружили пограничников старыми дефектными винтовками Cetme L производства Испании
3
Российский истребитель 5-го поколения Су-57 получил ракету Р-37М с дальностью до 300 километров
+
Украина уже 3 недели не запускает Storm Shadow – куда ВСУ дели все ракеты от Сунака и Макрона
1

Популярные статьи

Первый в космосе: МиГ-25 покорил безвоздушное пространство поднявшись на рекордные 37 650 м
24
Собираем топовый игровой ПК для мажоров за 864000 рублей с выбором самых лучших комплектующих
45
ТОП-12 мифов об оперативной памяти для компьютеров
26
Почему "Запорожец" так и не стал народным автомобилем в СССР
19
Развеиваем миф о дешевизне Xbox series S
52
Armored Core VI: Fires of Rubicon: очередной "соулслайк" от компании FromSoftware
+
Условия жизни на Украине все больше напоминают новую форму рабства — Аль-Маядин
32
Прошло 60 лет после Марша на Вашингтон за рабочие места и свободу
5
GTA 6 взломал подросток, и сделал это из отеля, в который был поселен полицией за другой взлом
2
На фоне успеха на Украине Европа проявляет большой интерес к иранским беспилотникам
+

Сейчас обсуждают

troglodit
22:08
ну я вот например вижу режим на украине, в ес, в сша. у нас режима я не вижу. даже близко. хотите говорите что хотите, выступайте за кого хотите. только не нарушайте закон. и никто вам ничего не сдела...
Игорь Стрелков-Гиркин собирается стать президентом России
cibershot
22:04
Посмотри рекламу по ТВ, государство зовет воевать за 200т.р в месяц. Или это другое?
Кремль объявляет, что самолет Пригожина, возможно был сбит намеренно
Григорий
22:03
«Русский добровольческий корпус» взял на себя ответственность за успешную атаку на аэродром в Курской области.
Условия жизни на Украине все больше напоминают новую форму рабства — Аль-Маядин
Евгений Васильев
22:02
Потребовал, ахахаха
Резников потребовал у компаний из Польши вернуть деньги за невыполненные военные заказы
Руслан Знамов
21:59
почему у нас ? так-то это не русские с ними делали, а колонизаторы из просветлённой европы ...
Министры обороны стран ЕС поддержали военное вторжение ECOWAS в Нигер
Евгений Васильев
21:56
хохлам точно отомстят, так что беги в бомбоубежище чубатый
WSJ: Пригожин годами скрывал свои перелеты и менял самолеты ради безопасности
Григорий
21:53
Кремль «проглотил язык» после публикации китайской карты с частью территории РФ.
Условия жизни на Украине все больше напоминают новую форму рабства — Аль-Маядин
Александр
21:44
Не выйдет, я бы не пустил
Игорь Стрелков-Гиркин собирается стать президентом России
Джон Коннор
21:44
Слава богу хватило ума не ставить этот горе разъем
AMD планировала использовать разъем питания 12VHPWR на RX 7800 XT и RX 7700 XT
Георгий Кискин
21:43
Где пруфы тов. Пи**бол?
Роберт Кийосаки потерял все свое состояние, вложившись в Биткоин
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем