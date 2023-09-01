Данный гайд явлется переводом.

Игра начинается с обучающей миссии, которая неплохо объясняет основные элементы управления, но очень мало объясняет системы и механику Armored Core VI. Все заканчивается появлением из ниоткуда гигантского босса-вертолета, одновременно мобильного и смертоносного. Это тревожный сигнал как для новых, так и для старых игроков - в конце концов, это игра FromSoftware, и начало игры с удивительно сильным боссом сейчас является трендом.

Первая миссия игры называется "Illegal Entry", и она начинается с того, что вы, почти безымянный пилот Armored Core с номером C4-621, спускаетесь на планету Рубикон 3 из космоса. После приземления вам нужно отправиться в небольшой город, где вы ищете разбитый мех с действующей регистрацией наемника.

Прежде чем мы продолжим, мы должны остановиться и уточнить, что все ссылки на элементы управления будут на геймпаде в стиле Xbox.

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Компьютерные геймеры, вы можете играть в Armored Core VI: Fires of Rubicon на клавиатуре и мыши, и игра даже поддерживает перепривязку полного управления. Однако, по мнению автора, это ставит вас в невыгодное положение, поскольку ваше движение становится значительно более неуклюжим без полного 360-градусного диапазона аналогового джойстика. Использование геймпада также позволяет вам разделить множество комбинаций, необходимых для Armored Core VI, между обеими руками вместо того, чтобы концентрировать большую часть управления движением на левой руке.

Быстрое движение имеет решающее значение в этой игре, и если вы не умеете делать привязку мыши и использовать как минимум шесть различных функций, не считая прицеливания, мы определенно рекомендуем играть с геймпадом. Если вы каким-то образом оказались без него, вот несколько рекомендаций, которые мы имеем на личном опыте:

Этот универсальный геймпад для Xbox 360 хорошо работает в Windows и стоит 18,99 долларов.

Официальный геймпад Microsoft Xbox Core стоит 49,99 долларов и может прослужить дольше.

Контроллер Ultimate Bluetooth от 8Bitdo имеет джойстики с эффектом Холла и поддержку Nintendo Switch. Его цена 69,99 долларов.





Изучаем правила

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Разобравшись с этим, давайте немного поговорим о механике. Игра объяснит вам, как двигаться, ускоряться, прыгать и атаковать. Она также покажет вам элементы управления для взаимодействия с объектами в мире и научит вас усилению атаки. А теперь разберем, как именно все это взаимодействует с различными счетчиками на экране.

Помимо индикатора AP в левом нижнем углу - это как бы "здоровье" вашего меха - два самых важных индикатора находятся внизу по центру.

Верхний индикатор, пустой на скриншоте выше, - это ваш счетчик ACS. Это мера способности вашего меха стабилизироваться и продолжать свободно двигаться. Различные атаки на ваш мех вызывают различную степень воздействия на ACS, и если эта шкала заполнится, вы не только ненадолго не сможете двигаться, но также получите значительно увеличенный урон во время этого состояния "Перегрузки ACS".

Прямо под счетчиком ACS находится ваш индикатор энергии - полный на скриншоте выше. Вы можете воспринимать индикатор энергии как шкалу выносливости в игре "Souls", но на самом деле это совсем другое. Например, энергия не потребляется при большинстве атак. Вместо этого энергия расходуется в основном на ускорение, и пока вы находитесь на земле, она обычно восстанавливается очень быстро (хотя это зависит от вашего блока переменного тока).

На скриншоте выше вы можете видеть круговой индикатор цели, в котором закодировано множество данных. Вверху находится шкала AP противника (здоровья) и шкала ACS, которая работает так же, как и ваша. Внизу по центру находится дальномер; вы можете использовать его, чтобы оставаться в пределах досягаемости вашего оружия. В левом нижнем углу находятся индикаторы для оружия левой руки и плеча; у стартового меха нет оружия на левом плече, так что они пусты. Затем, справа внизу, также индикаторы для вашей правой руки и плечевого оружия.

Очень важно следить за красным перекрестием в центре прицельной сетки. Это потому, что оно покажет вам, куда на самом деле попадет ваша атака. Система управления огнем вашего меха пытается целиться на врагов напрямую, но если вы двигаетесь быстро, они движутся быстро, особенно если вы не повернуты к ним лицом или если ваша СУО не настроена на такое расстояние, у него могут возникнуть проблемы с попаданием в цель. Если сетка становится белой, вы находитесь за пределами оптимальной дальности действия вашего оружия.

По мере прохождения первой миссии не торопитесь, чтобы попрактиковаться в управлении. В игре есть миссии на время, но время завершения не имеет никакого значения при первом прохождении большинства миссий, поэтому вы можете не торопиться, исследовать и действовать безопасно. Стартовый мех имеет довольно солидное снаряжение.

Оружие вашей правой руки - это винтовка с посредственным уроном и силой воздействия, но приличной дальностью и скорострельностью, а также огромным запасом боеприпасов. Она поддерживает автоматический огонь, поэтому вы можете просто удерживать правый спусковой крючок, чтобы продолжать стрельбу. Большинство пилотов меха откажутся от такого оружия, потому что оно не имеет большого урона в секунду, но для некоторых миссий, где вы сражаетесь с множеством мелких врагов, его выносливость действительно может быть полезна. Вы можете вручную перезарядить винтовку после боя, удерживая кнопку Y и нажав RT; кстати, это не влияет на запас патронов.

На правом плече у вас ракетный ранец с четырьмя направляющими. Это базовая система для пуска ракет, которая обычно выпускает четыре одновременно. Если вы просто нажмете кнопку, вы выпустите все четыре ракеты по одной цели, но если вы удерживаете нажатыми кнопки RB, ваша СУО попытается запустить хотя бы одну ракету по четырем отдельным целям. Ракеты наносят больше урона по отдельности, чем один выстрел из вашей винтовки, поэтому попадание всех четырех ракет в цель весьма эффективен.

Хитрость с ракетами, независимо от того, атакуют ли они одну цель или используют множественое наведение, заключается в том, чтобы следить за желтой шкалой в четверть круга, которая появляется в прицеле. Она будет быстро заполняться, и когда заполнится, рядом с индикатором появится число. Тогда вы сможете запустить ракеты и быть вполне уверенными, что они попадут, если противник не предпримет сложные маневры уклонения. Запуск ракет до того, как появится это число, почти наверняка будет пустой тратой боеприпасов.

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Ваше третье оружие в стартовом мехе - импульсное лезвие. По сути, это энергетический меч, который можно использовать для атак в ближнем бою. Стартовый импульсный клинок может совершить две последовательные атаки, или вы можете зарядить его, чтобы нанести один сильный удар; последний полезен для быстрого нанесения большого количества ошеломляющего урона ACS противника. Обратите внимание, что когда вы собираетесь атаковать клинком, ваш мех ускорится вперед на небольшое расстояние, но более умные враги просто увеличат скорость назад, чтобы избежать вашей атаки. Вот почему его лучше всего использовать против более крупных и менее мобильных врагов.

После того, как вы спуститесь в город, вам будут предоставлены три путевые точки, которые вы сможете исследовать на досуге. Город кишит "МТ" - более простыми роботами массового производства, которые не обладают мобильностью или огневой мощью меха. Однако это не значит, что они не представляют угрозы.

Фактически, некоторые из МТ в первой миссии имеют ракетные стойки с четырьмя направляющими, как и ваша, и если вы позволите этим ракетам попасть в вас, они могут нанести довольно серьезный урон. В более поздних миссиях эти же МТ могут нести гранатометы или тяжелые пулеметы, так что будьте осторожны. Использовать атаки этих МТ для тренировки быстрого ускорения (на кнопке X) - довольно хорошая идея.

После проверки третьего из трех разбитых мехов ваш куратор Уолтер отправится на более высокую площадку, чтобы осмотреть четвертый и последний обломок. Именно в этот момент игра сохранит контрольную точку, и вы внезапно окажетесь в своей первой битве с боссом в против вертолета HC.

Как сбить вертолет HC в Armored Core VI

Если вы уже пытались победить вертолет HC и вас безжалостно уничтожали снова и снова, не расстраивайтесь. Armored Core VI настолько отличается от старых игр серии, что даже ветераны франшизы были застигнуты врасплох этим жестоким штурмовым вертолетом. Фактически, только около 78% игроков, которые играли в эту игру, смогли пройти этого босса с первых попыток.

Слабость вертолета HC в том, что у него не так много AP. Это означает, что он относительно хрупкий, но вертолет не кажется таковым, если вы попытаетесь встать на землю и расстрелять его из винтовки. Это потому, что ему нравится зависать за пределами оптимального расстояния поражения вашей винтовки, и ваши выстрелы начинают рикошетить, нанося менее 20% от полного урона.

"Хитрость" в победе над вертолетом HC заключается в использовании импульсного лезвия. Цель битвы - заставить вас осознать, что ваш мех летающая смертоносная машина.

Вот что вам нужно знать: Вертолет HC имеет три пары вооружения. Во-первых, у него есть две мощные пулеметные установки, которыми он почти постоянно будет вас поражать; они наносят урон вблизи, но имеют плохую дальность и не так сильны на расстоянии. На дальних внешних сторонах корпуса расположены два гигантских ракетных ранца. Эти огненные рои самонаводящихся ракет мало чем отличаются от ваших собственных; они опасны, но если вы продолжите двигаться со своими усилителями и ускорениями, вы сможете избежать большей части ракет.

Третьим оружием являются подвесные ракетные установки. Их пара, и каждая из них каждый раз выпускает четыре массивные ракеты фугасного действия. Этим ракетам не обязательно поражать вас напрямую, чтобы нанести огромный урон вашему ACS. Если вы попали под полный залп, весьма вероятно, что вы будете уничтожены, поскольку вертолет HC подойдет прямо вплотную и разрядит в вас свои пулеметы, пока вы находитесь в уязвимом состоянии перегрузки ACS.

Чтобы справиться с тяжелыми ракетами, вам нужно сделать именно то, что говорит вам Уолтер: подняться в воздух. Вы определенно можете избежать большей части урона, просто удерживая кнопку A и летя вверх, но таким образом вы также быстро опустошите свою шкалу энергии, и это не приблизит вас к вертолету HC.

Вместо этого цельтесь прямо в вертолет и щелкните правым джойстиком, чтобы активировать усиление атаки. Вы броситесь прямо на вертолет, и как только окажетесь на близком расстоянии, вы сможете нанести два удара импульсным мечом, чтобы нанести огромный урон, а также, вероятную перегрузку ACS вертолета. Поэтому оставайтесь рядом, разряжая ракеты и винтовку как можно быстрее, и если вертолет HC не восстановится и не убежит до того, как ваше импульсное лезвие остынет, ударьте его еще раз.

При правильном выполнении такой маневр может легко отнять от трети до половины жизни вертолета HC. После этого вы, скорее всего, будете перезаряжать свое оружие и ракетную устанровку, а также у вас закончится энергия, поэтому быстро ускорьтесь и спрячьтесь за зданием и потратьте пару секунд, чтобы отдышаться, как в прямом, так и в переносном смысле. После того, как вы восстановились, ваша цель, по сути та же: продолжайте стрелять из винтовки и ракет, пока вы находитесь в пределах досягаемости, чтобы они увеличили урон ACS и нанесли постоянный урон вертолету, а затем усильте атаку и разрубите его на куски.

Нужно понимать в этом бою, что его ракеты могут полностью обездвижить вас, если вы не будете двигаться или укрываться, и что ваше оружие имеет ограниченную дальность действия, поэтому вам нужно быть начеку. Если вы сможете выполнить описанную выше стратегию два или три раза, избегая при этом сильных атак вертолета HC, у вас не должно возникнуть проблем с его уничтожением.

Конечно, мы должны быть честными: вертолет HC вообще не представляет собой проблему по сравнению с более поздними, более сложными боссами. В частности, финальный босс первой главы игры (на скрине выше), вероятно сложнее, чем какой-либо другой в предыдущей игре Armored Core.

Однако не расстраивайтесь. Armored Core - это игра, в которой вам придется корректировать свою тактику в соответствии с ситуацией, и немного попрактиковавшись и вникнув в игровую механику большинство игроков смогут справиться с трудными моментами.