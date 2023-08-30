Сообщается, что начиная с Pixel 8 Google собирается превзойти Samsung в плане крупных обновлений ОС, тем самым продлевая срок службы своих телефонов на базе Tensor.

В настоящее время политика обновления программного обеспечения Google требует, чтобы телефоны на базе Tensor, начиная с Pixel 6 2021 года и заканчивая нынешним Pixel Fold, получали три обновления ОС и исправления безопасности сроком на пять лет. Samsung обогнала Google в обновлении своих телефонов Galaxy. Корейская компания придерживается четырехлетнего цикла обновлений ОС и пятилетнего цикла безопасности. Новая политика обновлений Samsung началась с S21, S22 и Flip3/Fold3 в прошлом году.

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Согласно отчету 9to5Google, Mountain View хочет соответствовать пятилетней стратегии обновлений ОС Apple, изменив свою политику обновления ОС, начиная с серии Pixel 8. Мы считаем, что полный контроль и надзор за разработкой специально созданной системы на чипе Tensor, которая используется в последних устройствах Pixel, придал Google большую уверенность в предоставлении расширенной поддержки программного обеспечения.

Хотя Google теперь может соответствовать пятилетнему сроку обновления ОС Apple, он все еще уступает по сроку обновлений безопасности iOS, где их все еще получают даже iPhone 6S и 7 - это почти восемь лет спустя.

Конечно, еще слишком рано говорить о том, попытается ли Google обогнать Apple и каким образом, но с учетом того, что последующие Tensor SoC перейдут от полукастомных чипсетов Samsung Exynos к полностью кастомизированным версиям Тайваньской компании по производству полупроводников (TSMC), возможно, мы даже увидим более длительную поддержку по окончании срока службы, включая расширенные исправления безопасности.

Ожидается, что Pixel 8 и 8 Pro выйдут в октябре 2023 года, а Tensor G3 обеспечит улучшенную производительность процессора и графического процессора, а также телефон получит ультразвуковой датчик отпечатков пальцев и значительные обновления пакета камеры (особенно модели Pro).