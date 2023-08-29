Сообщается, что Samsung специально тестирует GDDR7 для NVIDIA, и учитывая, что SK hynix планирует конкурировать в той же области, она вероятно, также будет тестировать свои собственные чипы GDDR7.

Это открытие последовало сразу за объявлением SK hynix о разработке памяти HBM3e с очень высокой пропускной способностью 1,15 терабайт (ТБ) в секунду. Однако решения HBM обычно предназначены для центров обработки данных.

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Были исключения, такие как AMD Radeon VII, выпущенная в 2019 году. Но AMD, Intel и NVIDIA используют GDDR6 и/или GDDR6X на современных видеокартах, предназначенных для игр. Учитывая ценовое преимущество и продолжающееся развитие решений GDDR, можно с уверенностью предположить, что графические процессоры следующего поколения, такие как серия GeForce RTX 50, будут использовать чипы GDDR7.

Важно отметить, что для GDDR7 не опубликован соответствующий стандарт JEDEC. Тем не менее, вы можете быть уверены, что производители памяти и ключевые клиенты находятся в курсе событий.

Интересная информация из отчета заключается в том, что поскольку Micron подождет до первой половины следующего года, чтобы представить свое решение GDDR7, NVIDIA может обратиться к Samsung для выполнения большей части своих заказов. Однако это может быть смелым предположением, учитывая, что еще достаточно времени для тестирования и проверки чипов GDDR7 для серии GeForce RTX 50.

В нынешних условиях GDDR7 от Samsung предлагает прирост скорости в 1,4 раза по сравнению с GDDR6, при этом пропускная способность составляет 1,5 ТБ/с, а скорость передачи данных увеличена до 32 гигабит (Гбит) в секунду. Для справки: самая быстрая из используемых сегодня GDDR6 находится на GeForce RTX 4080, в которой используются чипы памяти со скоростью 22,5 Гбит/с.