Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Смартфон для мобильного гейминга в 2к25

Аудитория мобильных геймеров стабильно растет, а найти подходящее устройство становится все сложнее. Разбираемся вместе, как подобрать устройство для «мобилок», как не запутаться в таком большом выборе, а также зададимся вопросом: а это вообще актуально?
[ ] для раздела Блоги
1
1

Мой первый материал не может претендовать на то, чтобы сразу завоевать Ваши сердца. Наверное, он создан для того, чтобы просто порассуждать о природе мобильного гейминга. Возможно, Вы ожидаете подборку устройств, которые подойдут для самых требовательных игр. Поздравляю, Вы стали частью новой целевой аудитории — пользователей, ищущих смартфоны для мобильных игр.

Вместо введения

реклама



Важно отметить, что наличие новой целевой аудитории существенно упростило задачу маркетологам. Больше не надо врать, что телефоны помогут в учебе или работе. Напротив, они сделают всё, чтобы отвлечь. Они дадут пользователям безграничные возможности, чтобы не просто играть, а играть как можно дольше. Все новые игры вы сможете попробовать, сидя на диване. Давайте соберем устройства, которые помогут вам поменьше работать, поменьше учиться и побольше времени проводить в играх.

Наверняка, вы видели множество подборок, которые рассказывают про все эти устройства. Наша будет более простой и понятной, без глубокого погружения в экспертные и технологические аспекты. Поехали.

Подборка из 3-ех серий расскажет гораздо больше

реклама



1. Телефоны серии POCO


Очевидно. Серия POCO всегда предполагалась как отдельный бренд, который предоставляет устройства для игр. Неплохое решение для тех, кто хочет играть в «Шарики». Шутка. На самом деле, многие их смартфоны могут тянуть современные и требовательные игры. Единственное, о чем не упоминают в других подборках, — автономность. Она тут хромает, и это факт. Быстрая зарядка присутствует, однако помните, что она убьет ваш аккумулятор. В общем и целом, для малобюджетных игр — топ (особенно за свои деньги), для средних — тоже топ, а для требовательных — потянет, но известно с чем.

2. Телефоны серии Red Magic

реклама




А вот тут уже реальный гейминг. Хорошая автономность, плохой дизайн и высшая производительность. Не знаю, на что способен такой смартфон, потому что лично в руках не держал, но характеристики впечатляют. Но мы же не о них пришли поговорить, поэтому я посмотрел обзоры, а затем отсортировал их по "оплаченности". Какой вывод: это действительно игровой смартфон, но проблема в том, что он только для игр. Он потянет абсолютно все игры, которые только есть в наличии, но при этом будет обидно, если его заберет учительница в школе на целый день. А еще у него нет водозащиты, а значит, ни на пляже, ни в ванной поиграть в него нельзя. Несущественный, но минус.

3. Iphone

реклама



А он-то как сюда попал? Очевидно, что iPhone позиционируется совершенно иначе: «флагман, способный решить все задачи», «вместо компьютера» и просто «лучший смартфон года, десятилетия, века». Айфон способен потянуть игры, особенно последние версии. Особенно лучшие игры. А знаете, в чем причина? Она кроется в адаптации игр для AppStore, поэтому, взяв последнюю версию, можно быть уверенными, что игра пойдет. Однако все ли так хорошо? Цена... Цена... Цена... Хотя и у других она тоже кусачая. Что еще можно отметить из недостатков: он у всех. И это действительно минус, потому что если вы ищете отдельное устройство для гейминга, то это точно не про это. И что еще из минусов: так себе автономность и отсутствие пиратства. За все игры придется платить, а это минус в существующих реалиях. И не только с точки зрения пиратства, но и оплаты, которая стала в разы сложнее.

Вместо вывода

Честно говоря, моя пилотная статья написана в сложнейших условиях — под давлением от всех своих загонов, в первую очередь. В ней я не просто хотел описать устройства, а показать, что сфера мобильного гейминга стала актуальнее. Но у меня возникает вопрос — а хорошо ли это? Хорошо ли, что игры стали гораздо доступнее? Например, вы можете поиграть в GTA на смартфоне, что это такое? Хорошо ли это? Мне кажется, что нет. Я не знаю, как отреагируют редакторы на эту статью и как отреагируют читатели. Я сам играю в игры, я обожаю компьютерные игры, но сегодня через подборку решил задать вопрос — а не страшен ли факт, что игры стали настолько доступнее и настолько интереснее? Надеюсь, что это кто-то прочитает и оставит комментарии, чтобы мы подискутировали. А если пропустят модераторы, то я хотел бы и дальше писать по этим вопросам и другим. А еще хочу тестировать устройства — но тут зависит от вас, читатель, интересны ли Вам обзоры в таком стиле?

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

смартфон игры гейминг геймер мобильные игры актуальность
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8000 XPG Lancer RGB DDR5-8000 (AX5U8000C4024G-DCLARBK) объемом 48 Гбайт
8
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GA403)
17
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T1
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Edge TI WIFI
4
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARWH) объемом 32 Гбайт
4
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 20Gbps объемом 1 Тбайт
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon WIFI
20
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z890 ACE
19
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-1000GM
17
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Carbon WIFI
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США создана композитная металлическая пена, устойчивая к баллистическим ударам, огню и радиации
4
Илона Маска попросили выяснить, остались ли в Форт-Ноксе золотые слитки, или Байден всё уже потратил
3
Nvidia RTX 5070 Ti победила AMD 9070 XT в бенчмарке с трассировкой лучей, но уступила в растере
15
Благодаря российскому плазменному двигателю полет на Марс может занять всего месяц
21
В России вступает в силу новый законопроект, обязывающий маркетплейсы маркировать платные объявления
3
Геймеры нашли в Steam неизвестную игру от Valve, которая может относиться к вселенной Half-Life
+
Разработчики учтут результаты эксперимента игрока в обновлении Kingdom Come Deliverance 2
+
В немецком городе Геретсрид начались масштабные испытания новой геотермальной технологии
1
Химики из США разработали устройство, превращающее CO2 в топливо с помощью солнечного света
3
Gigabyte готовит материнские платы 800-й серии с разъёмами на задней стороне
2
GeForce RTX 5070 Ti обошла Radeon RX 9070 XT в трассировке лучей на 21 %, но уступила в растеризации
2
США и РФ создадут специальную группу по урегулированию украинского кризиса
+
Патч KB5051987 для Windows 11 снижает fps в играх, нарушает работу Проводника и имеет ряд багов
9
Два крупных магазина подтвердили повышение цен на ASUS RTX 5070 Ti PRIME
+
Intel готовит видеокарты поколения Celestial, которые будут производиться уже без помощи TSMC
1
Еще 8 смартфонов Samsung получат февральское обновление Android 2025
+
Самый тонкий складной смартфон Honor Magic V3 может получить преемника в мае или июне
1
Робот-гуманоид Tiangong теперь может ходить по лестнице и бегать со скоростью 12 км/ч
+
13 марта Ubisoft проведёт презентацию Rainbow Six Siege X
+
В России планируют построить новую железную дорогу от Арктики до Китая
1

Популярные статьи

Экспериментальный Су-47 "Беркут" - первый самолёт 5-го поколения с крылом обратной стреловидности
19
Лучшие фильмы Джерарда Батлера (субъективное мнение)
5
Ненужный Days Gone Remastered - изучаем деградацию "Нижнего интернета" в прямом эфире
15
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
260
Как выбрать недорогой смартфон стоимостью до 20 тысяч рублей в начале 2025 года
8
Почему у ПК мало шансов победить консоли на рынке игровых устройств - мое мнение как ПК-геймера
35
Китайская лунная миссия "Чанъэ-6" приоткрыла завесу тайны над обратной стороной спутника Земли
2
Смартфон для мобильного гейминга в 2к25
1

Сейчас обсуждают

Ренбокот
09:47
Физикс был маркетинговой чепухой
В GeForce RTX 5000 компания Nvidia прекратила поддержку 32-битного PhysX
Виктор Байкин
09:46
Лучше бы эти депутаты олени. Запретили Таргетированную рекламу. Это самая наитупейшая фигня из всех что когда либо придумали. Вот я что то посмотрел единожды. И мне неделю все ресурсы интернета, эту ф...
В России вступает в силу новый законопроект, обязывающий маркетплейсы маркировать платные объявления
aoxoa1
09:43
Нам хохлов - не надо. Райский сад все заблокированные Россиянские активы под долг спишет тогда. Нам зачем оно вообще, да еще и обиженые хохлы впридачу!
Западные СМИ подсчитали, сколько лет Украина будет расплачиваться по долгам с США
Евгений Иванов
09:41
Бред потому что это 2 разных сегмента рынка игровой индустрии .. ПК создает "дикую" хардкорную часть когда вам ни кто ни чего не гарантирует и где вы для гарантий стабильного комфортного не ограниченн...
Почему у ПК мало шансов победить консоли на рынке игровых устройств - мое мнение как ПК-геймера
Виктор Байкин
09:39
Мелкие как раз и платят. Что бы оказаться сверху. Крупным это по сути не нужно. У них и товара больше. Так что, все равно что то продастся.
В России вступает в силу новый законопроект, обязывающий маркетплейсы маркировать платные объявления
Дмитрий
09:39
Паркетник который делают в Китае, у которого забрали 300 сильный v6 и оставили 4 цилиндра на турбинках. в некоторых модификациях даже переднеприводный 🤔
Анонсирован внедорожник Volkswagen Teramont Pro мощностью 268 л.с
typym6ek
09:36
Я бы сказал, они этим поступком засунули себе огромный дилдак кое куда. Такие видюхи точно нафиг не нужны, которые не тянут любимые игры. Лесом иди Куртка...
В GeForce RTX 5000 компания Nvidia прекратила поддержку 32-битного PhysX
EXPrompt
09:35
300 ватт это уже перебор для среднего сегмента.. у меня 4070супер 205ватт и то это много, чайник греет комнату при этом сама по себе холодная ок 47...60град. в реальной жизни больше не нужно..
Компания NVIDIA объявила о выходе новой видеокарты GeForce RTX 5070 Ti 20-го февраля
Сергей Гончар
09:33
Так ещё есть и магазин который завысит цену минимум на 50%
NVIDIA и её партнёры подвергаются критике за манипулирование ценами на видеокарты серии RTX 5080
typym6ek
09:32
Ндаа, хоть бы один тест сделал бы, сколько фпс, как играется и во что. А так это просто набор букв.
Смартфон для мобильного гейминга в 2к25
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем