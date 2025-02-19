Мой первый материал не может претендовать на то, чтобы сразу завоевать Ваши сердца. Наверное, он создан для того, чтобы просто порассуждать о природе мобильного гейминга. Возможно, Вы ожидаете подборку устройств, которые подойдут для самых требовательных игр. Поздравляю, Вы стали частью новой целевой аудитории — пользователей, ищущих смартфоны для мобильных игр.

Вместо введения

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Важно отметить, что наличие новой целевой аудитории существенно упростило задачу маркетологам. Больше не надо врать, что телефоны помогут в учебе или работе. Напротив, они сделают всё, чтобы отвлечь. Они дадут пользователям безграничные возможности, чтобы не просто играть, а играть как можно дольше. Все новые игры вы сможете попробовать, сидя на диване. Давайте соберем устройства, которые помогут вам поменьше работать, поменьше учиться и побольше времени проводить в играх.

Наверняка, вы видели множество подборок, которые рассказывают про все эти устройства. Наша будет более простой и понятной, без глубокого погружения в экспертные и технологические аспекты. Поехали.

Подборка из 3-ех серий расскажет гораздо больше

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1. Телефоны серии POCO





Очевидно. Серия POCO всегда предполагалась как отдельный бренд, который предоставляет устройства для игр. Неплохое решение для тех, кто хочет играть в «Шарики». Шутка. На самом деле, многие их смартфоны могут тянуть современные и требовательные игры. Единственное, о чем не упоминают в других подборках, — автономность. Она тут хромает, и это факт. Быстрая зарядка присутствует, однако помните, что она убьет ваш аккумулятор. В общем и целом, для малобюджетных игр — топ (особенно за свои деньги), для средних — тоже топ, а для требовательных — потянет, но известно с чем.

2. Телефоны серии Red Magic

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А вот тут уже реальный гейминг. Хорошая автономность, плохой дизайн и высшая производительность. Не знаю, на что способен такой смартфон, потому что лично в руках не держал, но характеристики впечатляют. Но мы же не о них пришли поговорить, поэтому я посмотрел обзоры, а затем отсортировал их по "оплаченности". Какой вывод: это действительно игровой смартфон, но проблема в том, что он только для игр. Он потянет абсолютно все игры, которые только есть в наличии, но при этом будет обидно, если его заберет учительница в школе на целый день. А еще у него нет водозащиты, а значит, ни на пляже, ни в ванной поиграть в него нельзя. Несущественный, но минус.

3. Iphone

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А он-то как сюда попал? Очевидно, что iPhone позиционируется совершенно иначе: «флагман, способный решить все задачи», «вместо компьютера» и просто «лучший смартфон года, десятилетия, века». Айфон способен потянуть игры, особенно последние версии. Особенно лучшие игры. А знаете, в чем причина? Она кроется в адаптации игр для AppStore, поэтому, взяв последнюю версию, можно быть уверенными, что игра пойдет. Однако все ли так хорошо? Цена... Цена... Цена... Хотя и у других она тоже кусачая. Что еще можно отметить из недостатков: он у всех. И это действительно минус, потому что если вы ищете отдельное устройство для гейминга, то это точно не про это. И что еще из минусов: так себе автономность и отсутствие пиратства. За все игры придется платить, а это минус в существующих реалиях. И не только с точки зрения пиратства, но и оплаты, которая стала в разы сложнее.

Вместо вывода

Честно говоря, моя пилотная статья написана в сложнейших условиях — под давлением от всех своих загонов, в первую очередь. В ней я не просто хотел описать устройства, а показать, что сфера мобильного гейминга стала актуальнее. Но у меня возникает вопрос — а хорошо ли это? Хорошо ли, что игры стали гораздо доступнее? Например, вы можете поиграть в GTA на смартфоне, что это такое? Хорошо ли это? Мне кажется, что нет. Я не знаю, как отреагируют редакторы на эту статью и как отреагируют читатели. Я сам играю в игры, я обожаю компьютерные игры, но сегодня через подборку решил задать вопрос — а не страшен ли факт, что игры стали настолько доступнее и настолько интереснее? Надеюсь, что это кто-то прочитает и оставит комментарии, чтобы мы подискутировали. А если пропустят модераторы, то я хотел бы и дальше писать по этим вопросам и другим. А еще хочу тестировать устройства — но тут зависит от вас, читатель, интересны ли Вам обзоры в таком стиле?