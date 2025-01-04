Добрый день уважаемые читатели! Хочу представить Вашему вниманию цикл статей от летучей домашней мышки, которая давно уже сменила черный и элегантный плащ на клетчатую пижаму и чашку кофе под вечерок в кресле (правда без пледа и кота).

В настоящее время в мире разворачиваются, наверное, самые глобальные геополитические изменения за последний период, при этом тенденции формирования нового мирового порядка, как и возможность его создания на какой-то устойчивый промежуток времени, на не ясна.

Если посмотреть на проходящую Специальную военную операцию, то можно заметить определенный сдвиг к лучшему. Прежде всего, создание нового транспортного маршрута «Минобороны РФ – СИЗО «Лефортово», необходимость которого в Вооруженных Силах РФ назрела еще в конце 2010 года. Например: улучшение уровня командования и уход от прямолинейного штурма подготовленных позиций путем обрезки флангов и логистических маршрутов, более детальное внимание к вопросам логистики своих подразделений, без которых современный бой невозможен, стремление к насыщению войск передовыми, а главное, практичными достижениями НТР, увеличение денежного довольствия...

Однако во всем происходящем я вижу один нюанс. Даже в случае достижения желаемых результатов (хотя они весьма расплывчаты и пока туманны даже для руководства государства), глубинные причины первоначальных неудач и провалов не устранены. Более того, чем более успешно идут дела на фронте, тем меньше шансов, что они хоть как-то начнут исправляться. Скоро государственная мифология заработает на «полную катушку» и любой «недуг, мы в подвиг определим».

Очень вероятно, что повториться ситуация, как с упоением будем рассказывать о том, как «мы наваляли немцам под Сталинградом и Москвой», забывая рассказывать о том, как и «почему», они там вообще оказались. Написанием серии статей хотелось бы сподвигнуть понимание ситуации у населения на бытовом уровне, тем самым дав толчок к повышению внутренней планки требовательности (причем не только к себе).

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Сразу хочу отмести какие-либо подозрения и ярлыки, которыми будут стараться меня облепить. Мое кредо в отношении происходящего: «Враг будет разбит, победа будет за нами!». Только хотелось бы достигать целей, не загоняя страну и народ (немного разные понятия, как географически, так и социально) в очередную яму. Речь больше будет идти о юго-западном направлении: Украина, Молдова, но все, что будет сказано, характерно и для других аспектов геополитических интересов России. Ну что ж приступим, и поговорим мы сегодня о первой ключевой особенности восприятия властью всего происходящего, а именно «невозможность и нежелание воспринимать реальность», которая всегда свойственна развитому бюрократическому аппарату. И это не только желание функционеров изнутри, но и желанием «Верхов».

Например, американцам свойственна определенная «дуальность» мировосприятия. Это выражается в увлечениях «так называемом реслингом, комиксами и им подобными развлечениями», где герои долго могут дубасить друг друга по голове стульями, картонными кувалдами и так далее, а толпа приходит от этого в экстаз. При этом тот же американец, который вышел с сеанса реслинга, прекрасно понимает, что если он пройдет пешком через условный «Бронкс», то, шанс быть «вырубленным» с одного удара представителем местной микрофлоры и фауны стремится к 100%. И американцы с этим нормально живут, разгружая психику выбросом нереализуемых эмоций, не теряя при этом чувства реальности.

То ли дело государственный аппарат России. В силу очень большой многоступенчатости процесса любой доклад, отчет, информация зачастую критического и нелицеприятного характера «подпиливается», «дорабатывается», «сглаживается», «подравнивается» и т.д. Таким образом, даже изначально не полностью верная информация (в силу фактора боязни писать полную правду рядовыми исполнителями), после прохождения через верхи власти и руководства теряет вообще какой-либо практический смысл. Информация становится, легкой, бодрящей и вселяющей оптимизм. После ее доклада, многие не утрачивают своего политического веса, а некоторые даже идут в гору. А итог – он плачевен. На основании таких докладов принимаются фантастические и нереализуемые решения и задачи. При этом начисто игнорируется необходимость проведения длительных подготовительных мероприятий, так называемой черновой работы, без которой положительный результат не достижим в принципе.

Еще один аспект чудовищной бюрократизации – огромный временной интервал реагирования на раздражители. Это наглядно видно в медийной составляющей. Пока все этапы информационного «ответа» будут согласованы очень вдумчивым начальством, уже любая новость или информационный повод успевает отгреметь, выполнить все поставленные западными спецслужбами задачи, забыться, и после этого только начинается крайне запоздалая реакция российского медийного пространства. Причем очень кривая и невразумительная.

Это первые из проблем, которые пока ведут к провалам на Востоке (Сирия и т.д.), но там арабы, они, может, и нужны, но это не наши люди. А дальше будем плотнее подбираться к провалам при работе с брошенными русскими людьми, которые разговаривают по-русски, и дома у которых висят портреты предков, воевавших в Первую мировую и Великую отечественную войну, однако по сути являющихся выброшенными и чужими в мире, где пытаются от русских избавиться всеми возможными способами. И это при полном попустительстве всех тех, кто вещает экрана о том, что в России не хватает Русских.

В ближайшие дни, если не часы на одном из участков СВО вероятно начнется контрнаступление ВСУ (вероятно на Сумском), которому просто нельзя взять и дать состояться. Посмотрим, как уроки Курской области были усвоены за полгода СВО, и посмотрим скорость реакции на реалии со стороны руководства Минобороны.

Единственное, не хотелось бы, чтоб комментарии превращались в бесполезное кидание экскрементами в стиле "сам дурак", а так дискуссии только приветствуются. Далее продолжим... все ближе подбираясь к конкретике.