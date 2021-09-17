В Китае специальные инспекции выявляют майнеров
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Bloomberg сегодня сообщил, что опасения по поводу надвигающейся нехватки электроэнергии побудили китайское правительство выследить крипто-майнеров, которые игнорируют его запрет на эту практику.
В отчете цитируются анонимные источники, которые утверждали, что правительственные инспекции, «направленные на выявление незаконной деятельности по добыче "эфира" в колледжах, исследовательских учреждениях и центрах обработки данных», стали более частыми во многих провинциях за последние несколько месяцев.
Решение Китая запретить майнинг криптовалют распространилось от провинции к провинции в течение всего лета. Правительство также ограничило финансовые учреждения по обработке транзакций, связанных с криптовалютой, из-за опасений по поводу их влияния на общество.
Запрет майнинга криптовалют якобы был мотивирован стремлением Китая сохранить углеродную нейтральность в течение следующих пяти лет. Но, согласно отчету Bloomberg, правительство также опасается, что увеличение потребления энергии может привести к дефициту электроэнергии.
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В Китае все еще есть майнеры - Bloomberg цитирует одного, который избежал обнаружения, постоянно перемещая 100 "риг" на разные склады, - но потеря большинства официальных майнеров значительно снизила вычислительную мощность, выделяемую биткоинам.
Как мы уже хорошо знаем, биткоин вернулся довольно быстро к старым значениям хэш-рейта, чем многие ожидали, потому что майнеры перебрались в другие страны. Эти инспекции, возможно, просто попытка напугать "домашних майнеров", все еще игнорирующих запрет.
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