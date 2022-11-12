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О самолетах будущего - EVTOL и гидропланах

В этот раз - прям классическое IT. Техника с приставкой «электро-» постепенно заполняет пространство – в начале информационное, теперь и городское. Речь ведь не только о «зелёном топливе» - это меньший износ техники, меньший шум, большая автономность. Но прежде, всё-таки, «электро-» ассоциировалось исключительно с «ползающими по земле» - автомобилями, самокатами, велосипедами. Теперь же, судя по всему, последователям «Теслы» предстоит развернуться и в воздушном пространстве.
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„Если ваша ненависть может превратиться в электричество, весь мир загорится“ - Никола Тесла

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В августе модернизированный гидроплан De Havilland Beaver канадской авиакомпании Harbour Air успешно прошёл свой испытание – перелет с материковой части Канады на остров Ванкувер. Это был полёт, имитирующй коммерческий маршрут, и на самолете, использующем полностью электрическую трансмиссию.

Время полёта на расстояние более 70 километров составило менее получаса – через 24 минуты маршрут «от точки до точки» был завершён, и электрический гидроплан приземлился в заливе Патриция. Причём запас «электрического топлива» не подошёл к концу - De Havilland Beaver мог лететь дальше.

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Ранее данная модель с электродвигателем от MagniX уже проходил тестовое испытание, но оно было намного проще – взлететь, сделать круг, приземлиться.

Harbour Air – гигант. Компания ежегодно перевозит полмиллиона клиентов на своих гидропланах. Ещё в 2019 году она объявила, что первой в мире станет «полностью электрической компанией». А значит, за такими птичками действительно будущее.

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Теперь о другом самолёте будущего. Вертикальный взлёт будоражит фантазию писателей, художников и режиссёров уже много лет. Кроме того, перспективная эффективность подсказывает многим о моментальном интересе к появлению такой техники у военных, спецслужб, парамедиков и спасателей:

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EVTOL - Electric Vertical Takeoff & Landing, технология, которую часто называют «будущим авиатехники».

Компания Ryse Aerotech продемонстрировала своё детище под названием Recon eVTOL – сверхлёгкий летательный аппарат, шестивинтовой электрический мультикоптер с ориентировочным временем автономной работы в 25 минут. На опубликованном видео самолёт парит на высоте более чем в 200 метров.


«Ryse Recon» весит 130 кг, выдержит пилота весом вплоть до 91 килограмма, максимальная скорость полета — 93 километра в час. Максимальная высота полёта – 213 метров над уровнем земли.

Корпорация (на текущем этапе) крайне заинтересована в том, чтобы управлять их разработкой можно было без лицензии. Процесс пилотирования упрощён до максимума – пульт с двумя джойстиками, встроенная система уклонения и обнаружения препятствий. По словам сотрудников Ryse Aerotech, Recon позволит обследовать топографически сложную местность, для использования в городе он не предназначен. Пока что? Думаем – пока что.

Стоимость аппарата составит порядка 150к $. Продажи должны стартовать уже в 2023 году.

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