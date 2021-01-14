Нет повести печальнее на свете, чем та, что мы узнали в интернете. Некий Стефан Томас из славного города Сан Франциско, утверждающий, что является программистом, сообщил изданию New York Times свою грустную историю.

Он утверждает, что владеет аж 7002 биткоинами (что на момент написания новости составляет примерно 267 миллионов долларов США), но не может воспользоваться своим богатством, поскольку не знает пароля от крипто-флешки IronKey, где хранится ключ от цифрового кошелька. Злосчастная комбинация была записана на листочке бумаги, следы которого теряются далеко в прошлом. По иронии судьбы биткоины Стефан получил в 2011 году в качестве платы за создание анимационного ролика "Что такое биткоин?".

Устройство IronKey даёт 10 попыток для ввода пароля, после чего, в случае неудачи, вся информация уничтожается. Уже 8 раз Стефан пытался получить доступ к несметным богатствам, после чего в отчаянии оставил эту затею.

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В то же время компания Chainalysis сообщает, что из всех существующих биткоинов (а это около 18,5 миллионов), примерно 20% хранятся в заблокированных или утерянных кошельках. Суммарная стоимость этого утраченного сокровища на 14.01.2021 составляет более 140 миллиардов долларов США. Это значительно больше капитализации, к примеру, такой компании, как AMD.