ASUS раскрыла секрет горячих AMD RX 5700
Достопочтенная тайваньская компания AsusTek Computer Inc., она же просто ASUS, выпустила официальное заявление на тему высокого нагрева видеокарт AMD серии RX 5700.
Как известно, видеокарты RX 5700 и 5700 XT отличаются горячим нравом, что, несомненно, огорчает их владельцев, особенно тех, что привыкли выжимать из железа всё возможное с помощью разгона. Множество претензий на эту тему поступило в службу технической поддержки ASUS, поэтому компания решила снизойти до проблем простых смертных и выяснить причины данной проблемы.
Оказалось, что во всём виновата компания AMD.
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Дело в том, что AMD разослала своим партнёрам рекомендации по разработке и сборке систем охлаждения, в которых указала, что давление контактной поверхности системы охлаждения на чип GPU должно находится в пределах 30-40 psi (pounds per square inch, фунтов на квадратный дюйм). Проведённое ASUS исследование показало, что этого недостаточно для качественного отведения тепла, и давление без риска для повреждения кристалла может быть увеличено до 50-70 psi.
В качестве выхода из сложившейся ситуации в компании ASUS было принято решение о замене прижимных винтов в новых партиях видеокарт, поставляемых, начиная с января 2020 года. Тем же, кто уже приобрёл видеокарты 5700 или 5700 XT из серии ROG Strix Radeon, компания предлагает, начиная с марта 2020 года, обратится в фирменные сервисные центры ASUS для бесплатной замены винтов.
Похоже, пришло время затянуть винты, посоны.
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