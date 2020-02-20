Достопочтенная тайваньская компания AsusTek Computer Inc., она же просто ASUS, выпустила официальное заявление на тему высокого нагрева видеокарт AMD серии RX 5700.

Как известно, видеокарты RX 5700 и 5700 XT отличаются горячим нравом, что, несомненно, огорчает их владельцев, особенно тех, что привыкли выжимать из железа всё возможное с помощью разгона. Множество претензий на эту тему поступило в службу технической поддержки ASUS, поэтому компания решила снизойти до проблем простых смертных и выяснить причины данной проблемы.

Оказалось, что во всём виновата компания AMD.

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Дело в том, что AMD разослала своим партнёрам рекомендации по разработке и сборке систем охлаждения, в которых указала, что давление контактной поверхности системы охлаждения на чип GPU должно находится в пределах 30-40 psi (pounds per square inch, фунтов на квадратный дюйм). Проведённое ASUS исследование показало, что этого недостаточно для качественного отведения тепла, и давление без риска для повреждения кристалла может быть увеличено до 50-70 psi.

В качестве выхода из сложившейся ситуации в компании ASUS было принято решение о замене прижимных винтов в новых партиях видеокарт, поставляемых, начиная с января 2020 года. Тем же, кто уже приобрёл видеокарты 5700 или 5700 XT из серии ROG Strix Radeon, компания предлагает, начиная с марта 2020 года, обратится в фирменные сервисные центры ASUS для бесплатной замены винтов.

Похоже, пришло время затянуть винты, посоны.