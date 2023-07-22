Весь мир выступает против такого шага.

Директор Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки Уильям Бёрнс во время очередного брифинга заявил, что не видит признаков подготовки Россией ядерного оружия к использованию. Стоит отметить, что он озвучил свою мысль с уточнением «в ближайшие дни и недели»

Глава американской внешней разведки считает, что все действия и заявления Путина и его окружения касаемо ядерного оружия безответственные, но к этому нельзя относится легкомысленно.

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Неделю назад американский президент Джо Байден по результатам встречи с лидерами стран Северной Европы также подтвердил, что не видит угрозу от России по применению ядерного оружия. Он аргументирует это тем, что не только запад, но и дружественный для россиян Китай, остальной мир дал России чёткий сигнал об отсутствии необходимости прибегать к таким мерам.

Президент Украины Владимир Зеленский тоже считает, что никакой угрозы применения ядерного оружия по украинским территориям нет. Он уверен, что в случае применения ядерного оружия Россией, запад сможет найти меры по усмирению Путина.