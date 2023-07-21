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В Белом доме допустили поставки F-16 до конца года
Однако ход событий они не поменяют - считают в США.

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Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Соединённых Штатов Америки Джон Кирби прокомментировал ситуацию с поставками Украине американских истребителей F-16, которые вполне могут прибыть в страну до конца 2023 года.

По словам Кирби, украинская армия может получить западные истребители уже ближе к концу года, однако он сразу отмечает, что одна авиация никак не повлияет на украинские успехи.

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Ранее Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что если смотреть на ситуацию с предоставлением украинской армии истребителей F-16 оптимистично, то можно ожидать поставки уже в следующем году. Сейчас всё упирается в подготовку украинских пилотов и инфраструктуры.

Стоит отметить, что исходя из слов спикера Военно-воздушных сил Украины Юрия Игната, обучение украинских пилотов займёт около шести месяцев. В то же время начать обучение планируют в августе. Таким образом, даже по расчётам украинцев истребители никак не смогут быть задействованы на поле боя в 2023 году.

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#украина #сша #f-16
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