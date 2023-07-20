Для этого нужно обучить пилотов и подготовить инфраструктуру.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вопрос поставок Украине американских истребителей F-16 станет рассматриваться тогда, когда украинцы будут иметь обученных пилотов и подготовленную инфраструктуру. Украинский министр отметил, что если смотреть на ситуацию с оптимизмом, то это будет возможно уже в следующем году.

После того, как Соединённые Штаты Америки официально дали разрешение Европе на обучение украинских пилотов, уже в августе может стартовать их обучение в одной из стран истребительной коалиции. В вопросе подготовки всей необходимой инфраструктуры для западных истребителей украинцам будут помогать все страны коалиции, в частности Канада и Польша.

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На текущий момент в истребительной коалиции находится 11 стран, готовых содействовать украинцам в подготовке к потенциальным поставкам F-16. Последнее расширение коалиции произошло на недавней встрече Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», где к сообществу присоединилась Польша.