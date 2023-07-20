Украинский генерал неоднократно говорит о важности возвращения города.

Не так давно Командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что возвращение Бахмута для Украины - дело чести, ведь в городе погибло много украинских военных. Тем не менее, он отмечает тяжёлую обстановку на Бахмутском направлении.

Сегодня же украинский офицер дал интервью британскому изданию BBC, где заявил, что несмотря на тяжёлые бои, на текущий момент созданы условия, чтобы украинская армия смогла вернуть под свой контроль Бахмут.

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По словам Сырского, российская армия находится сейчас в полуокружении и не воспользоваться этим нельзя. Он отметил, что не знает какое время займёт возвращение города, но обещает сделать это как можно скорее, так как украинских народ ждёт от армии разных побед, в том числе символических.

Украинский командир видит стратегическую важность в городе, которую когда-то отрицали на западе:

«Через Бахмут идёт дорога из Дебальцево, дорога из Северска, дорога из Горловки, дорога из Константиновки и дорога из Славянска. То есть это центр, где сходятся все пути», - пояснил он.

Ранее Александр Сырский анонсировал скорое применение кассетных боеприпасов, которые, скорее всего, будут испробованы как раз таки на Бахмутском направлении.