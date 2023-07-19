Их могут использовать в Бахмуте.

Не так давно Директор Объединённого комитета начальников штаба Соединённых Штатов Америки генерал-лейтенант Дуглас Симс заявил о прибытии кассетных боеприпасов в Украину. Он не уточнил, применяются ли они украинцами на поле боя.

Командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины генерал-полковник Александр Сырский в интервью BBC подтвердил, что кассетные боеприпасы от американцев прибыли в Украине и вскоре будут применены украинской армией.

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В британском издании допускают, что кассетные боеприпасы впервые будут применены в Бахмуте. В подтверждение тому указывается на расположение вокруг города артиллерийских систем M777, которые будут выпускать новый тип боеприпасов.

Вполне вероятно, что Бахмут действительно станет одной из первых целей для поставленных Украине кассетных боеприпасов. Город практически полностью разрушен, мирного населения в нём нет и, соответственно, терять там уже нечего.

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nullСтоит отметить, что украинское правительство дало штатам письменные гарантии неприменения кассетных боеприпасов по российским территориям и населённым пунктам с не эвакуированным населением.