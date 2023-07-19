Для этого нужно изменить положение конституции.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в украинской конституции следовало бы отменить запрет на размещение иностранных военных баз на территории страны. Он считает, что установленная норма является устаревшей.

Украинский министр допустил, что можно найти юридическую лазейку, чтобы обойти этот запрет. Например, наименовать иностранные военные базы не как военные базы, а как «центры взаимодействия и обмена опытом», однако он видит необходимым ликвидировать устаревший запрет, не прибегая к таким методам.

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По мнению Резникова, в украинской конституции следует дополнить 17 статью положение о том, что Украина самостоятельно выбирает механизмы гарантирования своей безопасности, в том числе путём присоединение для международных договоров или организаций. Таким образом украинцы смогут получить базу для решений по размещению миротворческих сил или иностранных военных группировок.

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nullРанее президент Литвы Гитанас Науседа выразил мнение, что в НАТО не должно ограничиваться уже созданными оборонительными базами на границе с Россией, так как договора между североатлантическим альянсом и Москвой фактически мертвы.