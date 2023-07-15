Британский министр подчеркнул, что он не это имел в виду.

После прошедшего саммита НАТО в Вильнюсе появилась информация с высказываниями Министра обороны Великобритании Бена Уоллес, который напрямую рассказал о неблагодарности украинского правительства. Тогда же он использовал формулировку, что Великобритания - не Amazon и перед ней нужно быть благодарной.

Как итог, украинский президент Владимир Зеленский сделал своё заявление, в котором в ироничной форме попросил британского министра объяснить какую благодарность он хочет получить, в каком виде и как его правильно благодарить.

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Однако сейчас Бен Уоллес заявил об искажении его слов в средствах массовой информации. Под фразой «западные страны - не онлайн-магазин Amazon», произнесённой им в 2022 году, он хотел подчеркнуть, что украинские союзники поддерживают партнёрские отношения с Украиной, а не торговые, предлагая ей купить оружие.

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Британский министр добавил, что лично он будет продолжать поддерживать Украину в боевых действиях столько, сколько потребуется. Можно предположить, что этим «опровержением» он хотел оправдать свою репутацию.