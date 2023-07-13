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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в 2022 году, когда он после одиннадцатичасовой дороги приехал по запросу военной помощи в Украину, ему сразу же с поезда вручили список, где указывалось какое вооружение необходимо поставить украинской армии. Он тогда ответил, что британское правительство не Amazon и нужно быть благодарными ему.
Британский министр подчеркнул, что украинская правительство всё время торопилось получить вооружение, забывая про слова благодарности за него. Порой они просили союзников отказаться от собственных запасов оружия, забывая сказать при этом «спасибо»
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Уоллеса в возмущённой форме. Он не понимает, как ещё украинское правительство может благодарить британцев за поставки оружия, ведь Украина итак благодарна. Украинский президент предложил британскому министру написать ему, какую именно благодарность он хочет получить и как правильно его благодарить за оказанную помощь.
Бен Уоллес выразил частичное понимание, что в тот момент Зеленского волновала в первую очередь украинская аудитория, к которой он обращался, а не западные партнёры.