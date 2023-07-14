После прошедшего 24 июня вооружённого мятежа ЧВК «Вагнер» уже 29 июня российский президент Владимир Путин организовал встречу с Евгением Пригожиным и командирами частной военной компании, которых было 35 человек.

Путин поделился подробностями о прошедшей встрече, где бойцам ЧВК «Вагнер» было предложено несколько вариантов дальнейшего прохождения военной службы. Был вариант с включением частной военной компании в состав Министерства обороны России, но фактически бойцами продолжил бы руководить тот же самый командир, что и руководил шестнадцать месяцев тому назад. Командование одобрительно посмотрело на такой вариант, но Пригожин отклонил его, заявив, что «ребята не согласны с таким решением».

На прошедшей встрече Владимир Путин давал оценку действиям бойцов частной военной компании как во время их работы на фронте, так и во время мятежа, проводя параллели.

Российский президент отметил, что фактически ЧВК «Вагнер» юридически не существуют, хотя де-факто действуют. Он напомнил, что нет закона по урегулированию правового статуса частных военных компаний. По мнению Путина, этот вопрос должны обсуждаться в правительстве и Государственной думе.