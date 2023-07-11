Она длилась почти три часа при участии 35 приглашённых лиц.

В ночь на 24 июня Евгением Пригожиным было организовано вооружённое шествие ЧВК «Вагнер», из-за которого появился риск прямых столкновений между личным составом организации и российской армии. Белорусский президент Александр Лукашенко смог договориться с Пригожиным, чтобы тот отозвал своих бойцов и согласился на официальные российские условия.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что спустя всего пять дней после вооружённого мятежа частной военной компании, Владимир Путин провёл встречу с руководством ЧВК «Вагнер», включая самого Пригожина. Встреча состоялась 29 июня, а на ней было 35 приглашённых лиц, с которыми велась беседа почти три часа.



Российский президент выслушал объяснения командиров частной военной компании, которые пытались доказать свою преданность верховному главнокомандующего, называя себя убеждёнными сторонниками и солдатами главы государства. Как итог, Путин дал оценку события 24 июня, предложив командованию дальнейшие варианты трудоустройства.