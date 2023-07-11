Поэтому американские чиновники стараются не ходить к президенту по одиночке.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Издание Axios, ссылаясь на источники в Белом доме, рассказывает о склонностях Президента Соединённых Штатов Америки Джо Байден выходить из себя, крича на своих подчинённых. По этой причине некоторые американские чиновники стараются не ходить к американскому президенту по одиночке.

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Как пишет издание, их источники как раз таки становились либо жертвами, либо свидетелями подобных «вспышек агрессии», хотя в обыкновенной жизни политик говорит тихо. Наедине же Байден предпочитает говорить на повышенных тонах и может впасть в гнев, поэтому некоторые его помощник не хотят вести разговор с американским лидером наедине, концентрируя весь удар только на себя. Такое поведение идёт поперёк образа беспомощного дедушки.

Источники Axios считают, что Джо Байдену лучше было демонстрировать свой гнев на публике, чтобы изменить мнение избирателей, считающих американского президента слишком старым для своей должности.

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«Никто не чувствует себя в безопасности» - так описывает один из собеседников портала атмосферу в присутствии Байдена.