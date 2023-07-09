Официальных заявлений о передаче авиации не было.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, сообщает о тайной передаче украинской армии ударных вертолётов Ми-24 советский разработки Польшей. Причём, как отмечается, никаких официальных заявлений польское правительство не публиковало, по сути скрыв передачу авиационной техники.

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К чему такая секретность - непонятно, ведь речь идёт об обыкновенных советских вертолётах, а не современной авиации стандартов НАТО. Впрочем, в любом случае украинская армия осторожно использует авиацию, ведь её число значительно уступает численности российской авиации, поэтому в случае столкновений в воздушном пространстве исход очевидно будет не в пользу украинцев. Украинская авиация также имеет устаревшие системы наведения и защиты.

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Стоит отметить, что не одна Польша передала Украине Ми-24. Чехия также отправляла советскую авиацию украинцам, однако не было никакой секретности, ведь тогда это озвучил Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин на встрече Контактной группы по обороне Украины.