Заместитель Министра обороны по политическим вопросам Колин Каль, который вскоре уходит в отставку, оценил успехи россиян и действия украинцев во время контрнаступления. Он сразу отметил, что ситуацию в целом пока рано оценивать, но можно судить по текущей обстановке.
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По словам американского чиновника, текущие наступательные операции Вооружённых сил Украины происходят гораздо медленнее, чем ожидали в Соединённых Штатах Америки. В то же время Россия добилась успехов больше, чем ожидали американцы.
России удаётся эффективно обороняться от украинской армии. Связано это с многочисленными и глубокоэшелонированными оборонительными укреплениями, возведёнными за последние месяцы. Представитель Пентагон отмечает большое количество траншей и минирование крупных территорий.
Текущую фазу Колин Каль обозначает разведкой боем, при которой украинцы пытаются прощупать слабые места в российской обороне, чтобы сконцентрировать свой удар на них. Как уточняет американский чиновник, украинская армия не задействовала свои основные ударные соединения.