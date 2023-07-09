Страна эффективно обороняет свои позиции.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Заместитель Министра обороны по политическим вопросам Колин Каль, который вскоре уходит в отставку, оценил успехи россиян и действия украинцев во время контрнаступления. Он сразу отметил, что ситуацию в целом пока рано оценивать, но можно судить по текущей обстановке.

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По словам американского чиновника, текущие наступательные операции Вооружённых сил Украины происходят гораздо медленнее, чем ожидали в Соединённых Штатах Америки. В то же время Россия добилась успехов больше, чем ожидали американцы.

России удаётся эффективно обороняться от украинской армии. Связано это с многочисленными и глубокоэшелонированными оборонительными укреплениями, возведёнными за последние месяцы. Представитель Пентагон отмечает большое количество траншей и минирование крупных территорий.

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Текущую фазу Колин Каль обозначает разведкой боем, при которой украинцы пытаются прощупать слабые места в российской обороне, чтобы сконцентрировать свой удар на них. Как уточняет американский чиновник, украинская армия не задействовала свои основные ударные соединения.