Не так давно была информация от издания Reuters, что американское правительство всё чаще стало обсуждать вопрос поставок кассетных боеприпасов и, скорее всего, объявит о их предоставлении украинской армии уже сегодня.
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Издание The Washington Post пишет, что американский президент Джо Байден одобрил поставки кассетных боеприпасов для украинцев и включит в новый пакет военной помощи, который озвучат уже сегодня.
Американцы планируют поставить украинцам кассетные боеприпасы M864 1987 года разработки, которые будут выпускать из артиллерийских систем калибра 155-мм. Нюанс в том, что по итогам проверки боеприпасов, проведённой 20 лет назад, был выявлен отказ 6% суббоеприпасов, выпускаемых из кассетного снаряда, из-за чего не взорвавшиеся элементы боеприпаса могут остаться на земле. При этом в Пентагоне обещали поставлять Украине боеприпасы с низким коэффициентом отказа. Результаты исследований 2020 года показывают, что вероятность срабатывания боеприпасов нового производства усовершенствовалась до 2,35%, а более новые результаты проверок Пентагон обнародовать отказывается.
Востребованность кассетных боеприпасов для украинской армии связана с тем, что есть необходимость покрыть нехватку артиллерийских снарядов. Новый тип боеприпасов может быть более эффективен при обстреле оборонительных линий.