Украинцы могут получить боеприпас M864 1987 года разработки.

Не так давно была информация от издания Reuters, что американское правительство всё чаще стало обсуждать вопрос поставок кассетных боеприпасов и, скорее всего, объявит о их предоставлении украинской армии уже сегодня.

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Издание The Washington Post пишет, что американский президент Джо Байден одобрил поставки кассетных боеприпасов для украинцев и включит в новый пакет военной помощи, который озвучат уже сегодня.

Американцы планируют поставить украинцам кассетные боеприпасы M864 1987 года разработки, которые будут выпускать из артиллерийских систем калибра 155-мм. Нюанс в том, что по итогам проверки боеприпасов, проведённой 20 лет назад, был выявлен отказ 6% суббоеприпасов, выпускаемых из кассетного снаряда, из-за чего не взорвавшиеся элементы боеприпаса могут остаться на земле. При этом в Пентагоне обещали поставлять Украине боеприпасы с низким коэффициентом отказа. Результаты исследований 2020 года показывают, что вероятность срабатывания боеприпасов нового производства усовершенствовалась до 2,35%, а более новые результаты проверок Пентагон обнародовать отказывается.

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Востребованность кассетных боеприпасов для украинской армии связана с тем, что есть необходимость покрыть нехватку артиллерийских снарядов. Новый тип боеприпасов может быть более эффективен при обстреле оборонительных линий.