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США могут поставить Украине кассетные боеприпасы в новом пакете помощи
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Ряд иностранных изданий пишет, что в Белом доме начали активно обсуждать вопрос поставок украинской армии кассетных боеприпасов. Новый тип боеприпасов мог бы помочь украинцам перекрыть дефицит артиллерийских снарядов и снизить преимущество российской артиллерии.

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Издание Reuters сообщает, что уже сегодня Соединённые Штаты Америки объявят о новом пакете военной помощи для Украины. Вполне вероятно, что он будет включать в себя кассетные боеприпасы, о которых просили украинцы и которые находятся пока что в достаточном количестве на военных складах американской армии

Вчера не менее авторитетное издание The New York Times, ссылаясь на представителя Администрации президента Джо Байдена, писало, что в Вашингтоне уже приняли решение по отправке украинской армии кассетных боеприпасов.

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В Министерстве обороны Соединённых Штатов Америки уже отметили, что в случае поставок кассетных боеприпасов Украине, американцы не будут пытаться избавиться от некачественных остатков снарядов. Украинцам будут отправлены снаряды с низким коэффициентом неразрывающихся боеприпасов с последними данными об их испытаниях.

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#украина #сша #кассетные боеприпасы
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