Произошло это спустя чуть более полгода после инцидента с подрывом газопроводов.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, отвечая на вопрос журналиста британской газеты The Times про причастность украинского правительства к подрыву газопроводов «Северный поток», заявил, что «Украина осуществляет подобные действия»

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Он уточнил, что украинские власти используют «прямые действия», знают как их делать и гордятся этим. Он подчеркнул отсутствие боязни использовать их где угодно в этом мире и против кого бы то ни было. Таким образом глава украинской разведки фактически подтвердил причастность Украины к диверсии на газопроводах, через которые шёл российский газ.

По официальной информации российских властей, за организацией диверсии на газопроводах в Балтийском море стоят Соединённые Штаты Америки. Однако в Вашингтоне отрицают свою причастность к инциденту, сложившемуся прошлой осенью.

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Ситуация с заявлением Кирилла Буданова вряд ли как-либо отразится отношении России или мира к действиям, которые фактически привели к приостановке российских газопроводов, однако удивляет свой открытостью спустя некоторое время.