Не государства пока что готовы к крупным решениям.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что несмотря на бурное обсуждение членства Украины в НАТО, на июльском саммите североатлантического альянса в Вильнюсе перед Украиной будут принять обязательства, которые не разочаруют Киев. Он отметил, что не всё вопросы ещё решены, но в ближайшие дни будут найдены «формулировки, разочаруют украинцев, и что они скажут больше, чем мы привыкли озвучивать»

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Гитанас Науседа добавил, что в Вильнюсе будут присутствовать представители стран НАТО, готовых предоставить Украине гарантии безопасности. Также он напомнил о договорённости по созданию совета «Украина - НАТО», который усилит процесс евроатлантической интеграции украинского государства.

Литовский президент выразил надежду, что Президент Украины Владимир Зеленский хоть и не услышит всё ожидаемое, но не должен расстроиться. Для себя же Гитанас обозначил успех саммита в том случае, если на нём будет сказано больше, чем в прошлом году в Бухаресте.

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Что насчёт новообразованного совета по интеграции Украины в НАТО, который является по сути главным пунктом саммита, литовский президент уверен, что это событие сможет поспособствовать усилению контактов между украинским правительством и североатлантическим альянсом, чем подготовит страну к возможному членству в военном блоке.